Los tres consejos claves de Lourdes Ferro para tener el mejor 2026: “Así va a ser un año productivo”

2026 ya está entre nosotros. Aunque parezca mentira y el 2025 haya pasado volando para algunos, lo cierto es que comienza un nuevo año. En una fecha tan especial, la astróloga Lourdes Ferro charló con revista CARAS y nos dijo cuáles son los tres consejos claves para afrontar de la mejor manera los siguientes 12 meses.

Los primeros consejos de Lourdes Ferro para 2026

Lo primero que marcó Lourdes Ferro, es que en 2026 tenemos el movimiento estrella en la conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Se trata de un movimiento en el que Saturno demoró 29 años en llegar nuevamente a Aries. Por lo tanto, se repite un escenario similar al sucedido hace casi tres décadas atrás.

Lourdes Ferro.

En ese contexto, Lourdes Ferro da el primer consejo importante y explica que debemos “prepararnos para cerrar verdaderamente ciclos”. “Todos los años decimos que hay que cerrar ciclos, dejar atrás, o sea, ese verso de todos los años que es un embole. Pero ahora el año lo pide. De de aquí a febrero, hay pensar que va a haber un ciclo que se va a cerrar y va a abrir otro, que eso lo hace Saturno”, detalla.

Tras eso, da pie al segundo de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta: “Conectar con nuestra raíz. Aceptar lo que somos, nuestras falencias y fortalezas”. Según dice, esa es “la única manera que tenemos para construir un 2026 productivo. Aceptando lo que puedo hacer bien y lo que no me va a salir bien”.

Lourdes Ferro

El tercer consejo de Lourdes Ferro, el más difícil

Este camino introspectivo, que puede no terminar de ser agradable ni sencillo para muchos, le parece fundamental para evitar frustraciones. “Va a ser un año donde vamos a pretender mucho y vamos a poder hacer pocas cosas”, advierte.

Es por eso que da el tercero de los consejos para sacarle el máximo provecho al 2026: saber en qué enfocarse. “Ahí tendría que estar puesta la energía, en una poca cosa, pero bien hecha. Hay veces que nos hacemos una lista gigante de hago esto y hago esto. Pero no. No dos o tres cosas. Una sola, pero bien. Porque así el 2026 va a ser productivo”

Lourdes Ferro

Con estas palabras, Lourdes Ferro marca cuáles son los tres consejos claves que tenemos que seguir para aprovechar el 2026. Cerrar ciclos, conectar con nuestras raíces y enfocarse en una sola cosa que podamos hacer bien. Así, según explica, los siguientes doce meses serán muy productivos.