Lourdes Ferro, Astróloga: “En 2026 tenemos que armar un espacio propio, aunque sea incómodo”

Lourdes Ferro es una de las voces más calificadas en lo que astrología se refiere. La escritora lleva más de una docena de libros en su haber, y, desde el 2019, publica la Guía Astrológica, con lo que deparará cada año entrante. En una entrevista exclusiva con CARAS, revela cómo será el 2026 y cómo debemos prepararnos para los meses venideros.

Cómo prepararse para el 2026, según Lourdes Ferro

Al igual que lo hace en su libro, Lourdes Ferro marca que 2026 tendrá dos semestres bien marcados y diferenciados: una primera mitad en Cáncer la otra mitad en Leo. “Venimos acostumbrados años anteriores a que Júpiter es el planeta regente de Sagitario, pero es el planeta que demora un año en recorrer los 12 signos, aproximadamente un año. Más o menos entre 11 y 13 meses él recorre todo el zodíaco y este planeta entró a cáncer en el segundo semestre del 25, y va a estar hasta el segundo semestre del 26 en cáncer”, explica.

Por ese motivo, la energía de la primera mitad del 2026 será Cáncer y se mostrará como el momento ideal para armar un espacio propio que se necesite. “Cuando hablamos de Cáncer, y ahí es cuando se enojan los cancerianos, hablamos de hogar, de casa, de familia, de comida, pero sobre todo de un signo de agua cardinal. Eso quiere decir que arma nido, arma espacio territorialmente. Entonces, ¿qué debemos esperar o qué podríamos hacer nosotros para aprovechar este primer semestre? armar algún espacio nuestro que estemos necesitando. Por ejemplo, ese espacio laboral que quiero, ese espacio territorial que quiero a nivel personal, ese espacio en la pareja que quiero, ese espacio que quiero en la familia”, continúa.

Esta situación, se debe dar para prepararse para la llegada de la segunda mitad, cuando Júpiter entra a Leo, que va a ser “una expresión maravillosa de desarrollo y crecimiento”. “Entonces, lo que debemos hacer es un buen cimiento, porque vamos a hacer un edificio monumental en el segundo semestre del 26 y el 27”, afirma.

Lourdes Ferro, la importancia de brillar en la segunda mitad del 2026

Lourdes Ferro advierte que armar esos buenos cimientos que marca, quizás no sea algo tan sencillo. “Hay que asegurarse ahora el contacto con nuestras raíces, aunque uno tenga que ir un poquito para abajo”, señala.

Esto quiere decir que ese proceso de preparar las bases para edificar algo en lo que crecer pueda generar cierto malestar. “Hurgar en esos rincones que a veces no nos son cómodos. No importa entrar a la incomodidad en este primer semestre, lo que importa es poder brillar en el.

De esta manera, Lourdes Ferro explica que en el 2026 es importante armar un espacio propio durante la primera mitad para poder brillar en el segundo semestre. Es consciente de que ese proceso puede generar incomodidad, pero remarca que será la base para que lograr un crecimiento.