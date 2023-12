Betiana Bradas, la artista plástica que conquista el mundo con su arte

CREDITO CARAS

Al recibirse de diseñadora gráfica, abrió su propio estudio de diseño, que duró cuatro años, y paralelamente a eso tenía su propia marca de ropa de diseño. Pero nunca dejó de estudiar arte y de experimentar con diferentes técnicas y materiales. A los 29 años, tuvo su primera exhibición individual en la ciudad de Rosario y diversas muestras colectivas que fueron transcurriendo en Argentina. En el año 2013, en uno de sus tantos viajes a Miami, soñó que al año siguiente iba a formar parte de Art Basel, una de las ferias de arte más importantes del mundo. Así fue como en el año 2014, en Galería MIART space, realizó su primera exhibición colectiva en la ciudad de Miami, Estados Unidos, durante la semana de Art Basel.

A partir de ahí, tomó cursos en Sotheby’s y Christie's en NYC y su carrera despegó, empezó a viajar por diferentes países, mostrando su arte y realizando performances en vivo. Entre los lugares que visitó se encuentran Dubai, Venecia, París, Nueva York, Oxford, Barcelona, Amsterdam, Zurich, Monaco, Florencia, Madrid, entre otros.

En 2018, tuvo un estudio en Nueva York y en Miami junto al artista Claudio Roncoli, con quien colaboró en varias obras. En 2019, se mudó a París, donde realizó dos exhibiciones individuales en la galería "Hier et Aujourd'hui Galerie" y diferentes exhibiciones privadas para coleccionistas. En 2021 y 2022, abrió su propia galería llamada Casasur en Madrid, junto a su socio chileno Tomas Valdivieso. En este espacio se realizaron diferentes exposiciones colectivas y presentó su serie llamada PROFUNDO.

Betiana se caracteriza por su versatilidad, creatividad e innovación. Sus obras abarcan desde la pintura, la escultura, el collage, el video, la fotografía y la instalación, hasta la performance en vivo. Su estilo es único y personal, y refleja su visión del mundo, sus emociones, sus experiencias y sus sueños.

Su arte ha sido reconocido y elogiado por la crítica y el público, como también recibió varios premios y distinciones, como por ejemplo el nombramiento de “Artista destacada” en Chovet, pueblo que la vio nacer. Además, ha participado en numerosos proyectos sociales y culturales, buscando generar conciencia y transformación a través del arte. Betiana es una artista plástica que no se conforma con lo establecido, sino que busca constantemente nuevos desafíos y horizontes.

En sus últimas muestras realizadas en este año del 2023, tituladas “Portales”y “De Venir”, que se exhiben en la Galería 1+1=3 y Valk Gallery en Buenos Aires, Bradas presentó una serie de pinturas que invitan al espectador a entrar en un universo de formas y colores que se transforman según la perspectiva. “Busco que el espectador se involucre con la obra, que la sienta, que la interprete, que la haga suya”, dice la artista.

Bradas define su estilo como “abstracto expresionista”, aunque reconoce que no le gusta encasillarse en ninguna corriente. “Creo que el arte es una forma de comunicación, de expresión, de reflexión. No me interesa seguir modas o tendencias, sino ser fiel a mi propia voz”, afirma.

Su arte es una invitación a explorar, a sentir, a pensar y a disfrutar.

PH: Tamara Leguizamon