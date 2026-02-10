Las “R” de la arquitectura

CONTENT CARAS DECO

Las 3 R de la Arquitectura: reutilizar, reducir y reciclar

En un contexto como el argentino, donde las propiedades usadas tiene valores históricos bajos, refaccionar aparece, en algunas circunstancias, como una alternativa posible, como una oportunidad inteligente. La arquitectura sustentable encuentra en la refacción uno de sus mayores aliados. Allí entran en juego las 3 R de la arquitectura: reutilizar, reducir y reciclar.

Reutilizar significa reconocer el valor de lo existente. Muros que todavía tienen vida útil, estructuras nobles, materiales que ya demostraron su durabilidad. En lugar de demoler, la refacción propone leer el edificio, entenderlo y potenciarlo. Cada espacio guarda una memoria y, bien interpretada, puede convertirse en el punto de partida de un nuevo proyecto, más eficiente y más humano.Además al reutilizar se podría estar manteniendo el espíritu de la obra para lograr unidad de lenguaje. Por ejemplo, en departamentos antiguos, en muchos casos se pueden mantener revestimientos originales manteniendo el espíritu de la obra y no dejarse llevar por una actitud mas de borrón y cuenta nueva.

Reducir es una respuesta directa a los desafíos actuales. Reducir consumo de materiales, de energía, de residuos y también de costos. Refaccionar suele implicar menos obra gruesa, menos transporte y menos desperdicio. Pero también invita a repensar cómo habitamos: optimizar superficies, mejorar la iluminación natural, incorporar soluciones pasivas y hacer más con menos. Reducir no es resignar calidad, es diseñar con conciencia.

Reciclar, por su parte, abre la puerta a la creatividad. Materiales recuperados, elementos existentes reinterpretados, piezas con historia que vuelven a cobrar sentido. En la refacción, reciclar no es solo una acción técnica, sino una decisión estética y ética. Cada material reutilizado es un recurso que no se descarta y una huella ambiental que se achica.

En una transformación de un banco en un centro de yoga, aplicamos varias de estas ideas, como las divisiones internas de vidrios las reutilizamos para cerramientos de salones de yoga y de un bar, aprovechando un elemento que hoy le da luz y fluidez al proyecto, reduciendo costos y desechos. En una vivienda que refaccionamos el último año, en el barrio inglés, en La Lucila, al no haber lotes vacíos, la única alternativa es refaccionar, interpretar el espíritu de la casa y aprovechar las ultimas tecnologías para hacer una vivienda confortable y eficiente.

Refaccionar es un arte porque requiere sensibilidad, experiencia y visión. No se trata de “arreglar lo viejo”, sino de transformar lo existente en un espacio que responda a las necesidades actuales y futuras. Para quienes buscan habitar de manera más consciente, la refacción ofrece un camino posible, accesible y profundamente alineado con los valores de la sustentabilidad.

En tiempos donde cuidar lo que tenemos es tan importante como proyectar lo nuevo, la refacción se convierte en una decisión inteligente, responsable y, sobre todo, llena de sentido

