Neostone: diseño y funcionalidad para proyectos de vanguardia

El recorrido comenzó con la comercialización de cocinas, placares y vestidores y fue ampliándose hasta desarrollar una propuesta cada vez más integral. Esa evolución permitió incorporar nuevas áreas, procesos y tecnologías, con una mirada puesta en las necesidades particulares de cada proyecto.
Uno de sus principales diferenciales está en la capacidad de acompañar el proyecto de manera integral, trabajando junto a arquitectos, diseñadores y/o clientes para interpretar cada idea y llevarla a la realidad. A esto se suma una marmolería industrial propia, que permite integrar mobiliario y superficies dentro de una misma composición, cuidando la materialidad y las terminaciones.
Tecnología aplicada al diseño
Neostone cuenta con una planta industrial en Crespo, Entre Ríos, equipada con tecnología italiana y procesos de fabricación bajo normas de calidad. La empresa también incorporó herramientas digitales y fue pionera en el uso de realidad virtual aplicada al amoblamiento, una tecnología que permite recorrer y validar los espacios antes de su fabricación.
La marca ofrece además una garantía de cinco años, como parte de su compromiso con la calidad y el cumplimiento.
Una expansión ligada a la arquitectura
Uno de nuestros objetivos es seguir consolidándose como una marca nacional de referencia dentro del segmento de alta gama. Para fin de 2026, proyecta contar con más de 25 distribuidores oficiales en distintas ciudades del país.
El crecimiento busca ampliar la presencia geográfica y, al mismo tiempo, profundizar el vínculo con arquitectos, interioristas y desarrolladores. La intención es participar desde las primeras etapas de cada proyecto, manteniendo una identidad basada en personalización, calidad, innovación, servicio y cumplimiento.
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