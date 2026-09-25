Neuquén crece: nuevas formas de pensar el mobiliario en los proyectos

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La premisa parte de algo aprendido durante años de trabajo: cada espacio comunica. Un departamento modelo habla de la desarrolladora que lo creó; un hall anticipa la categoría del edificio y una unidad destinada a inversión o alquiler requiere encontrar el equilibrio entre estética, funcionalidad, durabilidad y mantenimiento.

Pensar el mobiliario desde el proyecto, y no como una decisión posterior, permite trabajar mejor las proporciones, circulaciones, materiales y usos. Pero también permite construir una identidad coherente con aquello que el desarrollo busca transmitir.

“Como diseñadores de interiores, entendemos que no todos los espacios se resuelven de la misma manera. Primero necesitamos comprender quién va a habitarlo, cómo va a utilizarlo y qué necesita comunicar ese proyecto”, explica Laura Vidal, al frente de La Galería Muebles.

Esa mirada profesional se combina con otro aspecto cada vez más relevante en proyectos de escala: la capacidad de resolver. Selección y personalización de mobiliario, coordinación con proveedores, seguimiento, logística, entrega y armado forman parte de un mismo proceso y quedan centralizados en un único interlocutor.

La propuesta alcanza departamentos modelo, unidades destinadas a inversión y alquiler, halls, amenities, viviendas corporativas y otros espacios que necesitan ser entregados completamente equipados.

Así, mientras la desarrolladora concentra sus esfuerzos en construir y comercializar, La Galería Muebles se ocupa de resolver el equipamiento, acompañando el proyecto desde la elección de cada pieza hasta dejar los espacios listos para ser habitados.

En una Neuquén que sigue sumando nuevos desarrollos, el mobiliario empieza a ocupar un lugar diferente: no solamente completa la arquitectura, también contribuye a expresar su identidad, su categoría y su valor.

Porque amoblar también es proyectar.





La Galería Muebles

Dirección: H. Yrigoyen 234, Ciudad de Neuquén

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Instagram: @muebleslagaleria