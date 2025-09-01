Ayudar a despertar a través de la palabra

CONTENT LIKE

¿Cómo surgió la idea de empezar con tu marca personal de coaching y comunicación?

Desde siempre me encantó comunicar, de chica escribía poemas, hacía teatro y era muy expresiva. Ya más grande y con mi experiencia de comunicadora, cocreé una agencia de comunicación con una amiga (OYH!) y luego estudié para certificar como Coach Ontológico en Protagonista de Cambio, y ahí fue un antes y un después, porque sentí el impulso de compartir herramientas y mensajes para que las personas vivan mejor. Siento que necesitamos más espacios de bienestar y conciencia para que la vida no sea tan “dura” o “sufrida”. Hay mucho aprendido por desaprender, y el coaching me abrió un mundo que creo ya habitaba en mi, ahora con más conciencia.

¿Qué hacés en tu día a día en relación a esto?

De todo! Tengo espacios de conversación individual con mis coachees, trabajo en la Escuela Protagonista de Cambio como Coach ayudante y en el equipo de comunicación y marketing, hace unos meses estoy los miércoles de 15 a 17hs como columnista en un programa de streaming del Rifle Varela (Love Streaming) y en mi agencia OYH! brindamos el servicio de coaching para empresas.

¿Cómo te proyectás en un futuro cercano?

Me encanta el mix de comunicar y transmitir mensajes con valor, que acompañen e inspiren a las personas a vivir mejor. Creo que hay una buena oportunidad de crecer en medios que impulsen espacios de bienestar/desarrollo personal y también me gustaría facilitar espacios/talleres/cursos y brindar charlas en empresas y medios.

¿Cuál sentís que es tu diferencial o tu valor agregado?

La autenticidad y espontaneidad con la que comunico, soy transparente y apasionada y creo profundamente en el mensaje. También por mi historia personal/familiar, me siento muy conectada con la vida, con ganas de transmitir esa energía y gratitud por estar viva. Es un milagro estar viviendo y creo que nos falta hacernos más conscientes de eso. Así que ese es mi propósito: despertar ,a través de mi palabra, a muchos que creo están dormidos.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Confiaría más en mi. Dudé mucho antes de empezar a subir reels de esto, porque me pesaba el “qué dirán”. Muchos juicios que fui desafiando para vivirme con más libertad y autenticidad. Y aún sigue, pero con más fe en mi y en la vida.

