@Buenmorfi_mascotas: calidad premium, ahorro inteligente y amor por los animales

CONTENTCARAS

—¿Cómo nace la idea de Buen Morfi Mascotas?

—Nació de algo muy simple: el amor por los animales y la necesidad de que alimentarlos bien no sea un lujo. Vimos que muchas familias hacían esfuerzos enormes para comprar alimentos caros, cuando existían opciones nacionales de excelente calidad que no tenían nada que envidiarles. Decidimos acercar esos productos directamente, eliminando intermediarios, y de esa forma logramos que los dueños puedan ahorrar hasta un 40% sin resignar nutrición ni salud.

—Ustedes hacen mucho hincapié en comparar “manzana con manzana”. ¿Qué significa eso?

—Exacto. Siempre invitamos a comparar dentro del mismo segmento. Si hablamos de alimentos súper premium, comparamos entre marcas súper premium. Allí se nota la diferencia de precio, pero nunca de calidad. Trabajamos con molinos nacionales que garantizan la mejor materia prima y fórmulas balanceadas, probadas y avaladas por veterinarios. Es un círculo virtuoso: cuidamos a las mascotas y al mismo tiempo apoyamos a la industria nacional.

—¿Cuál es el espíritu que define a la empresa?

—Queremos hacérsela fácil a toda la familia. A las mascotas les damos lo más importante: salud, energía y bienestar a través de la alimentación. A los dueños, en cambio, buscamos darles tranquilidad, ahorro y comodidad en el día a día. Todo el proceso, desde el asesoramiento hasta la entrega, está pensado para que sea práctico. Al final, se trata de disfrutar la vida con nuestras mascotas de la mejor manera posible.

—En redes se nota que los clientes destacan la atención personal. ¿Cómo lo logran?

—Con mucha dedicación. Nosotros mismos atendemos los pedidos y consultas, porque entendemos que detrás de cada llamada hay una familia ocupándose darle lo mejor a su perro o a su gato. Escuchamos, recomendamos y buscamos la mejor opción según cada necesidad. Esa es la diferencia: no somos una gran cadena anónima, sino una familia que atiende a otras familias. Y lo hacemos con alegría, con predisposición y con mucho cariño por cada mascota.

—¿Qué sienten que los diferencia en un mercado tan competitivo?

—Primero, la transparencia: sabemos lo que vendemos y confiamos plenamente en la calidad de los productos. Segundo, el ahorro real: no es un eslogan, es un hecho. Y tercero, el trato humano. Nuestros clientes nos conocen, nos escriben directamente y saben que siempre vamos a estar disponibles para responder y acompañar.

—¿Cómo ven el futuro de Buen Morfi Mascotas?

—Con mucho entusiasmo. Cada vez más personas se dan cuenta de que pueden alimentar mejor a sus mascotas gastando menos, y eso nos llena de satisfacción. Vamos a seguir creciendo de la mano de quienes confían en nosotros, siempre con el mismo espíritu: buena comida, buena atención y la convicción de que la calidad no tiene por qué ser inaccesible.



Instagram: @buenmorfi_mascotas

Este es su celular: +54 9 11 2350-6986