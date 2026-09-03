¿Los implantes se rechazan? Las creencias que todavía hacen que muchos pacientes lleguen tarde al consultorio

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El miedo al “rechazo”, la falta de hueso, la edad o la idea de que un implante dura para siempre son algunas de las creencias que todavía circulan entre los pacientes. El problema es que estos mitos pueden retrasar el diagnóstico y hacer que una rehabilitación sencilla se vuelva más compleja.

1. ¿El cuerpo puede rechazar un implante dental?

No hablamos de “rechazo” como ocurre con un órgano trasplantado. Los implantes se fabrican con materiales biocompatibles, principalmente titanio. Lo que puede ocurrir es que no se logre una correcta oseointegración o aparezcan complicaciones relacionadas con infección, tabaquismo, higiene deficiente u otros factores.

2. Si tengo poco hueso, ¿ya no puedo colocarme implantes?

No necesariamente. Algunos pacientes requieren procedimientos complementarios, como regeneración ósea o elevación del seno maxilar. La indicación depende del diagnóstico clínico y de los estudios por imágenes.

3. ¿Un implante dura para siempre?

No puede garantizarse de por vida. Puede tener una excelente supervivencia a largo plazo, pero necesita controles, buena higiene y tejidos saludables alrededor. El mantenimiento es parte del tratamiento.

4. ¿Cómo el implante no tiene caries, necesita menos higiene?

Es falso. El implante no desarrolla caries, pero los tejidos que lo rodean sí pueden inflamarse. La acumulación de placa puede producir mucositis periimplantaria y, en casos más avanzados, periimplantitis.

5. Si me falta un diente y no me duele, ¿puedo esperar?

Esperar puede favorecer la pérdida progresiva de hueso, el desplazamiento de otras piezas y cambios en la mordida. Reponer un diente no es solo una cuestión estética: buscamos recuperar función, estabilidad y salud bucal.

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