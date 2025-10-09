Cuidar la mente, un compromiso colectivo

CONTENTLIKE CARAS

Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, celebramos un paso crucial: hemos roto el silencio. Hablar de ansiedad, depresión o simplemente de sentirse "agotado mentalmente" ya no es un tabú. La conversación está en la mesa, y eso es una victoria que debemos reconocer. Pero el reto que tenemos por delante va mucho más allá del simple diálogo; la acción y, sobre todo, la equidad son la estructura que necesitamos construir como sociedad. No podemos permitir que la salud mental sea solo una etiqueta de un día, sino una prioridad real.

​Es imposible abordar este tema sin reconocer una realidad dolorosa: para muchas personas, el acceso al bienestar mental es un privilegio y no un derecho garantizado. ¿De qué sirve animar a "pedir ayuda" si la única ayuda disponible es costosa o inalcanzable? La salud mental está intrínsecamente ligada a las condiciones de vida. Es difícil gestionar la ansiedad cuando se lucha por pagar el alquiler o lidiar con la depresión cuando el entorno laboral es precario. Para quienes viven al límite, el tiempo, el dinero y la energía que requiere un proceso terapéutico simplemente no existen. En este contexto, la salud pública tiene una deuda histórica: sus recursos suelen ser insuficientes, las listas de espera son eternas y la atención psicológica especializada brilla por su ausencia.

​Este día nos exige una doble responsabilidad. A nivel personal, nos invita a hacer una pausa, a cuidar la mente como cuidamos el cuerpo, estableciendo límites y teniendo la valentía de buscar apoyo. A nivel social y colectivo, nuestra tarea es doble: debemos seguir luchando contra el estigma, que es el enemigo silencioso que aísla, y debemos exigir sistemas de salud que garanticen una atención psicológica accesible, digna y de calidad para todas las personas, en cualquier lugar donde se encuentren.

​Que este Día Mundial de la Salud Mental sea el punto de partida para una cultura de cuidado mutuo y para una reivindicación activa. Reconocemos que el futuro del bienestar mental se construye desde la formación rigurosa: es por ello que en CEFSI nos dedicamos a formar profesionales que liderarán el cambio, especializándose en la prevención y promoción de la salud mental para llevar herramientas de bienestar a todos los ámbitos de la sociedad. Tu mente es tu hogar, y asegurar su cuidado debe ser una exigencia social y profesional.