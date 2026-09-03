Escalante Training: entrenamiento, ciencia y transformación con propósito

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Escalante Training nació de la necesidad de romper con el modelo tradicional de gimnasio, caracterizado por planes masivos y vacíos de propósito. A partir de la integración de la fisiología, la docencia y la indagación ontológica, la propuesta plantea el entrenamiento como un vehículo de desarrollo personal, conciencia corporal y superación sostenida.

Una identidad basada en ciencia y transformación

La marca busca construir una identidad vinculada con la autoridad, la ciencia y la transformación integral. Su diferencial está en integrar la fuerza, potencia, intermitencia y flexibilidad como capacidades físicas base, junto con la neurociencia aplicada, a través del registro propioceptivo e interoceptivo, y el Coaching ontológico deportivo.

La propuesta parte de una premisa clara: no se trata solamente de ofrecer rutinas, sino de enseñar a entrenar el cuerpo, la mente y el movimiento con propósito.

Una evolución hacia la formación

El proyecto comenzó como un servicio de entrenamiento personalizado y fue consolidándose con la apertura de un espacio propio y el desarrollo del Sistema ENEF. Con el tiempo, la evolución incorporó también la labor docente orientada a la formación de entrenadores, la especialización en entrenamiento de la fuerza en mujeres y la difusión a través de medios de comunicación y plataformas digitales.

Esta trayectoria permitió ampliar el alcance de una propuesta que combina entrenamiento, conocimiento y desarrollo personal.

Los próximos desafíos

De cara a los próximos años, Escalante Training busca escalar sus programas académicos, ampliar su presencia en capacitaciones y conferencias y desarrollar experiencias híbridas que combinen el alto rendimiento físico con el Coaching ontológico deportivo.

El objetivo es continuar expandiendo una metodología que entiende el entrenamiento como una herramienta para trabajar sobre el cuerpo, la mente y el movimiento desde una perspectiva consciente y con propósito.

Datos de contacto

Celular: 0341 509-9802

Instagram: @escalantetraining

Email: [email protected]