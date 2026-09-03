Giuli Dallape: marketing, estrategia y una nueva forma de impulsar negocios

Giuli Dallape comenzó su recorrido estudiando la Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional de Cuyo. A mitad de la carrera descubrió su pasión por el marketing y, alrededor de 2014, conoció el trabajo de Vilma Núñez, quien luego se convertiría en su mentora y tendría una gran influencia en su desarrollo profesional.

En 2020 creó We Do It, poniendo sus conocimientos al servicio de personas que necesitaban digitalizar sus negocios. Sin embargo, uno de los mayores puntos de inflexión llegó durante su experiencia en Barcelona, donde vivió casi cuatro años. A esto se sumó su formación internacional en Estados Unidos y Barcelona, experiencias que le permitieron reconocer todo lo que tenía para aportar y tomar la decisión de construir una marca personal.

Desde allí, su propósito se centra en acompañar a otras personas en el proceso de transformar sus negocios en proyectos rentables y sostenibles.

Una traductora del marketing

Giuli se define como una “traductora del marketing”, bajo la convicción de que solo es posible aplicar aquello que se comprende. Su formación en Administración también le permite analizar cada negocio de manera integral y no únicamente desde la perspectiva del marketing.

En cada proyecto trabaja con los negocios de sus clientes como si fueran propios y sostiene valores como la honestidad, la integridad, la generosidad, la autenticidad y la coherencia. Su enfoque se aleja de las fórmulas mágicas y las promesas vacías: busca que las personas entiendan qué están haciendo, por qué y para qué, para sentirse más capaces y en control de sus propios negocios.

Marketing, inteligencia artificial y estrategia

En un contexto donde la inteligencia artificial genera cada vez más contenidos e información, identifica como desafío la proliferación de propuestas genéricas. Frente a esto, considera que cobran mayor importancia la curaduría, el criterio y el contexto.

La oportunidad, explica, está en aprender a utilizar la IA sin perder autenticidad. La tecnología puede transformar la manera de trabajar y vender, pero necesita contexto y estrategia para generar verdadero valor.

Nuevos proyectos y objetivos

Entre sus próximos desafíos se encuentra una nueva edición de Boosting Women, su experiencia para mujeres de negocios, además de nuevos espacios de planificación comercial para dueños de empresas y formaciones propias para acompañar negocios atravesados por la inteligencia artificial.

También busca continuar creciendo como speaker y capacitadora, ampliando el alcance de una idea que resume su manera de entender el trabajo comercial: las ventas no se improvisan, se planifican.

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