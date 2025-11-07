Kaitara y sus logros

CONTENT LIKE

Noviembre 2025

Con el espacio que le brinda la editorial más importante de Sudamérica, Claudia Bevilacqua, creadora de la firma Kaitara, cierra el 2025 con una sonrisa plena y la certeza de haber cumplido cada meta que se propuso. “Logré lo que quise este año”, afirma con convicción, reflejando el equilibrio entre esfuerzo, pasión y creatividad que caracteriza su trayectoria.

Su año estuvo marcado por desfiles que trascendieron el concepto tradicional de pasarela, transformándose en verdaderas puestas en escena. En cada presentación, Claudia construyó personajes inspirados en la modelo, el vestido y el contexto, logrando una fusión entre arte, narrativa y moda. Lo hizo tanto en proyectos personales —asumiendo el rol de protagonista y creadora— como junto a modelos de reconocida trayectoria, cuyas interpretaciones potenciaron la esencia de cada diseño.

Sus trabajos, visibles en su plataforma artística, evidencian una evolución creativa constante y una mirada cada vez más sólida dentro del universo del diseño, el vestuario y la dirección de arte. Su obra combina sensibilidad, técnica y una búsqueda permanente de identidad, transformando cada prenda en un relato visual que trasciende la estética para conectar con la emoción.

Este 2025 también marcó el inicio de una nueva etapa: su ingreso al vestuario cinematográfico, un sueño largamente anhelado que comenzó a hacerse realidad. Esta experiencia abre nuevas posibilidades dentro del ámbito audiovisual, donde el vestuario se convierte en un lenguaje expresivo capaz de narrar emociones y construir atmósferas.

“Fue mi mejor año en lo laboral”, confiesa con emoción. Y no es para menos: sus diseños estuvieron presentes en televisión, radios de streaming y plataformas digitales, alcanzando una proyección internacional que llevó sus creaciones a países limítrofes, conquistando nuevas miradas y escenarios.

Antes de cerrar el año, la diseñadora dedica unas palabras de gratitud:

"Gracias a toda la gente que formó parte de mis proyectos y a las personas maravillosas que conocí en este camino. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío hicieron de este año algo único.”

Con la mirada puesta en el futuro, Claudia Bevilacqua se despide de 2025 reafirmando su propósito: crear, inspirar y seguir transformando la moda en una experiencia artística y emocional que deje huella.

Contacto:

@kaitara_gold

@Kaitara indumentaria