Paz Pérez Araoz Design: fusión creativa de diseño, arte, oficio y naturaleza

¿Cómo comenzaste con Paz Pérez Araoz Design?
La empresa nació de un recorrido muy personal. Antes formaba parte del mundo corporativo, pero durante la pandemia sentí la necesidad de explorar y crear desde otro lugar. Empecé con velas, flores y pequeños objetos bajo Hecho con Amor, y con el tiempo sentí la necesidad de expandir ese universo. Así surgió Paz Pérez Araoz Design, como una fusión creativa que une diseño, arte, oficio y naturaleza. Cada pieza —prenda, bolso o accesorio— surge de un proceso artesanal, pensado para perdurar y acompañar momentos con autenticidad. No fue un proyecto planeado de manera empresarial, sino un camino que se fue dando con mucha dedicación, coherencia y amor por los detalles
¿Qué productos ofrecés?
Lo que ofrezco son experiencias. Desde prendas y accesorios en cuero confeccionados a mano, hasta piezas de sastrería atemporales. También creo velas aromáticas y ramos de flores preservadas, que forman parte de un universo sensorial que conecta con lo cotidiano.
Además, diseño propuestas personalizadas: desde un blazer hecho a medida hasta talleres de velas, donde compartimos un espacio de creación y encuentro. En todos los casos, lo que brindo es oficio y cercanía; piezas y experiencias que perduran y que nacen desde una fusión creativa.
¿Qué más te gustaría concretar?
En el mediano plazo me proyecto consolidando Paz Pérez Araoz Design como un espacio de diseño que trascienda lo comercial. Quiero seguir ampliando la línea de prendas y accesorios en cuero, y generar más experiencias que integren arte, naturaleza y oficio. Mi meta es crecer de manera consciente, sosteniendo lo artesanal, con piezas atemporales que puedan viajar y ser parte de distintos espacios de diseño. También busco fortalecer el vínculo con mi comunidad, porque son ellas las verdaderas protagonistas: las que le dan sentido a cada creación
Es una propuesta diferente…
Totalmente, antes que nada, busco crear un vínculo. Mis piezas no son solo prendas o accesorios, son experiencias sensoriales donde conviven texturas, aromas y detalles que invitan a conectar. Para mí, el diseño tiene sentido cuando genera cercanía y acompaña de verdad.
¿Estás conforme con el camino recorrido que te trajo hasta acá?
Cada proceso y cada desafío me regalaron aprendizajes, vivencias hermosas y también momentos difíciles que fueron parte de mi crecimiento. Todo lo que viví me transmitió un mensaje y me enseñó a capitalizar lo valioso y a soltar lo que ya no tenía sentido. Hoy entiendo que cada circunstancia fue necesaria para llegar hasta acá
