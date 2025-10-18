Calu Rivero celebró el cumpleaños de su hija Bee con una fiesta llena de ternura: globos, peluches y flores

En la antesala a festejar el Día de la Madre, Calu Rivero celebró el primer añito de su hija Bee. Las imágenes que fueron compartidas por la tía de la niña, y hermana de la actriz, dan cuenta de un festejo íntimo, lejos de los grandes inflables que actualmente están de moda. Sin embargo, no faltaron los globos, peluches y flores para agasajarla.

Así fue el austero cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Calu Rivero es una ferviente creyente de que a los “hijos se los acompaña, se lo sostiene y se lo protege”. Es por ello que prefiere mantener su filosofía de vida donde predica la educación con respeto, paciencia y alejada del ojo mediático. Así, a menudo, suele compartir las imágenes más significativas de esta etapa de su vida siendo madre de dos niños que transitan su primera infancia: Tao, de casi tres años, y Bee, que acaba de cumplir su primer añito, que tuvo con Aíto de la Rúa.

Cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Si bien la artista se encuentra alejada de los medios de comunicación, su hermana Marou Rivero fue quien compartió algunas instantáneas del festejo íntimo del cumpleaños de la más chiquita de la familia. “Un año de esta abejita en este planeta. Una mujer más en el hilo que se teje en nuestro linaje. Con esos ojitos la vida es más dulce. Te amo Bee, gracias por polinizar nuestra familia y hacer que con tu presencia entienda el poder exponencial del amor”, escribió la socióloga en su cuenta personal de Instagram.

Cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

En dicha foto, se la puede ver a la niña montada sobre un caballito de madera rodeada de sus ancestros y de su madre quien, mediante una selfie, está inmortalizando este recuerdo. En el ventanal a cuadros, se encontraban distribuidos unos globos de letras individuales en color dorado que formaban la frase: “Queen Bee (Abeja Reina)”.

En otra de las instantáneas, se la podía ver a Calu sonriente sentada sobre el piso con su hija en brazos mientras el pequeño Tao tocaba la guitarra al compás de su abuelo que tenía una réplica similar a la del nene.

Cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Al momento de cantar el tradicional Feliz Cumpleaños, la actriz preparó una gran torta decorada con crema y pequeñas margaritas junto con una fina velita encendida. Todos juntos acompañaron la canción festiva mientras su progenitora la ayudaba a soplar. Para degustar con los invitados, desplegó una mesa súper saludable donde no faltaron las frutas, budines con harina integral y pequeños bombones de cacao. Además, la decoración con flores de colores puso el broche de oro a un cumpleaños que estuvo lleno de amor. Para finalizar, se podía apreciar detalles de la decoración del hogar, como flores de tela adornando la chimenea y un globo con forma del número uno, coronado.

Cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Por su parte, Marou le agradeció a su hermana por brindarle el regalo más lindo: "Gracias por hacerme sentir más hermana que nunca enseñándoles a tus hijos que es la hermandad”.

Cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó de tiernos mensajes deseándole un muy feliz cumpleaños a Bee, la hija de Calu Rivero que este 18 de octubre dio su primera vuelta al sol. La emoción y el entusiasmo de la intérprete está a la vista: una amplia sonrisa y unos ojos brillosos al ver el crecimiento de los niños que le cambiaron su vida por completo.

