Otra grave denuncia contra L-Gante: por qué podría volver a la cárcel

L-Gante vive días agitados y de mucha tensión. Luego del incendio que sufrió su mansión de dos pisos, el cantante enfrenta una nueva denuncia por cometer una grave infracción que podría llevarlo nuevamente a la cárcel. El abogado Leonardo Sigal, quien logró su detención tiempo atrás, reveló que el cantante "juega con los límites" y realizó una fuerte acusación en su contra.

Así es la nueva y grave denuncia contra L-Gante

L-Gante es acusado por el letrado Leonardo Sigal de conducir vehículos sin licencia habilitante, según expresó en una entrevista que brindó al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. En este sentido, manifestó que esta polémica decisión del artista se debe a que le suspendieron la licencia. "Él juega siempre con los límites. Está al límite”, aseguró quien en su momento fue clave en su detención de 2023.

Por otro lado, el abogado contó que L-Gante deberá afrontar la ejecución de honorarios fijados por la Justicia: "Estamos haciendo la ejecución de honorarios que nos fijó el tribunal con las costas, y atrás de eso va a venir el daño y perjuicio de mi cliente, Torres, que fue privado de la libertad por L-Gante”.

L-Gante

Además, manifestó que algunos bienes del músico ya fueron embargados como "una limusina y un Mercedes Benz". No conforme con esta medida, Leonardo Sigal también contó que junto a su cliente pedirán "la inhibición de bienes" y cobrar esto mismo.

Por otro lado, se mostró preocupado por las decisiones que está tomando el joven y por la falta de cuidados que demuestra su entorno. “A él le queda un año y pico de condena y está jugando con su suerte", aseguró y agregó que "lamentablemente tiene un entorno que lo mal informa" y que "como dice el padre de Elián: el entorno lo está matando".

Asimismo, Leonardo Sigal, quien había logrado su detención por "privación ilegítima de la libertad y amenazas", explicó que el riesgo latente es que "el día que atropelle a alguien lo detenga la policía y ahí va a ir detenido porque es un incumplimiento de la regla de conducta”.

Luego, se refirió al conflicto judicial que mantiene L-Gante con Tamara, su expareja y madre de su hija Jamaica por la cuota alimentaria de su pequeña. “Y esto se suma a lo de la cuota alimentaria más allá que Tamara ahora esté bien con él". Por último, deslizó lapidario: "Te das cuenta que a L-Gante no le sirvió nada de lo que vivió para aprender”.

De esta manera, la nueva y grave denuncia contra L-Gante, por la cual podría volver a la cárcel, se debe a que maneja sus vehículos sin contar con la licencia habilitada, porque se encuentra suspendida, según contó recientemente el abogado Leonardo Sigal.