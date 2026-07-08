Leonor Benedetto reveló los motivos del fracaso de su relación con Gerardo Romano: "Los dos teníamos una pasión que no era la pareja"

En una entrevista realizada en el programa Caras Glam, la actriz Leonor Benedetto recordó sus amores pasados y habló sobre su relación con el también actor Gerardo Romano. Durante la conversación con Marcelo Polino, la artista abordó aspectos personales y profesionales que marcaron el final su vínculo.

Leonor Benedetto habló de su relación con Gerardo Romano en Caras Glam

Sin lugar a dudas, una de las parejas mediáticas más recordadas es la conformada por Leonor Benedetto y Gerardo Romano. Ambos actores protagonizaron una historia de amor que quedó grabada en la memoria del público y en las tapas de revistas.

La actriz conoció al actor cuando volvió a España, filmando Atrapadas y con escenas de mucha pasión. Luego, trabajaron juntos en teatro, en el musical Yo quiero a mi mujer y trasladaron su amor de la ficción a la vida real. Durante su participación en el programa Caras Glam, la intérprete rememoró aquel vínculo que compartieron y reveló detalles inéditos.

Leonor Benedetto en Caras TV

"Los dos teníamos una pasión que no era la pareja. Yo acababa de descubrir que mi pasión tenía este camino, el que estoy todavía", comentó Leonor Benedetto. En sus palabras, dejó en claro que sus intereses y proyectos personales eran fundamentales en su vida y que estos sentimientos la guiaron en su trayectoria profesional.

Por otro lado, la actriz también reconoció que en aquella época, mientras ella se encontraba con carrera artística consolidada, Romano no era el actor que se conoce hoy y tenía un carrera en otra área. “La de él era otra. Nada despreciable, por cierto. Una carrera de abogado con mucho interés en la política, en la justicia y una pelea interna por ser reconocido, cosa que yo nunca tuve”, reveló.

Leonor Benedetto con Marcelo Polino en Caras Glam

Leonor Benedetto: “Romano empezó a ser famoso conmigo”

En la misma charla, Leonor Benedetto argumentó que Gerardo Romano comenzó a adquirir relevancia en los medios gracias a ella. “Romano empezó a ser famoso conmigo”, confirmó la artista. Además, comentó que esa situación fue difícil para él, ya que ella tenía un nombre en el mundo del espectáculo. “Pobre, porque es insoportable para los hombres”, expresó.

Leonor Benedetto

“Creo que solamente los hombres muy exitosos en lo suyo y que han sabido que hay un hombre antiguo, un hombre que tiene que dejar de ser el dador, el que marca el tono, el que marca obediencia, solamente esos hombres que no son muchos y que han entendido que es mejor la vida de a dos, es más difícil, pero es mejor”, explicó.

Leonor Benedetto con su personalidad autentica y sincera, no dudó en contar las razones de por qué no prosperó su vínculo con Gerardo Romano. Esta entrevista para Caras Glam, la actriz ofreció una visión honesta sobre el final de una de las relaciones que ocupó la atención mediática por un buen tiempo.