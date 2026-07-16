Linda Peretz y su lado más espiritual: "No creo que haya nada después de la muerte"

En una entrevista reveladora con Marcelo Polino en Caras Glam (Caras TV), la reconocida actriz Linda Peretz habló sobre la espiritualidad, la muerte y el legado que deja tras su paso por esta vida. Con una sinceridad que conmueve, Peretz abrió su corazón y explicó cómo enfrenta su existencia día a día, además de deslizar su visión sobre qué sucede después del adiós.

Linda Peretz confirmó cuál es su practica espiritual

Linda Peretz se ha ganado el cariño del público por su carisma, su talento y por su larga trayectoria en cine, teatro y televisión reconocida por su protagonismo en obras icónicas como “La flaca escopeta” y “No seré feliz pero tengo marido”. Sin embargo, más allá de los escenarios, la intérprete guarda un lazo muy profundo con el mundo espiritual.

Linda Peretz en Caras Glam

En una diálogo íntimo con Marcelo Polino en Caras Glam, la presidenta de la Casa del Teatro dejó en claro la importancia que tiene para ella la religiosidad y su conexión con el interior. “Yo todas las mañanas hago una meditación, tengo una aplicación en el teléfono, la pongo y sigo las instrucciones de la persona que habla, que siempre son mujeres, que tienen voces tan amorosas y tan envolventes”, confesó y expresó: “A mi me parece que construyo mi vida a favor de la vida”.

Linda Peretz reflexionó sobre la muerte

Durante la entrevista en Caras Glam, Linda Peretz abrió su corazón y confirmó su visión sobre su fallecimiento. “Cuando yo me muera no va a haber nada de Linda Pérez, nada, solamente el recuerdo y yo no voy a sentir nada, no voy a ver nada, es la nada”, afirmó con sinceridad.

Linda Peretz visitó a Marcelo Polino en Caras Glam por Caras TV

Para ella, no hay más allá, ni reencarnación, ni la permanencia del espíritu después de la defunción. “La muerte es la muerte, no hay nada”, sentenció con contundencia y explicó: "Tampoco creo en la reencarnación, tampoco yo creo que queda el recuerdo en nosotros. Queda el arte, quedan las obras, quedan las obras de bien que vos podés hacer, la ayuda que vos hiciste hacia el otro".

Linda Peretz en Caras Glam

En ese sentido, Peretz resaltó la importancia de cuidar y valorar a quienes la rodean. “El entender que el otro es importante en tu vida”, destacó. Su compromiso con su comunidad y su trabajo en la Casa del Teatro, donde cuida a sus colegas actores, refleja esa mirada solidaria y comprometida con el bienestar del otro.

La sinceridad y la profundidad de Linda Peretz en esta entrevista para Caras Glam permite conocer las creencias y valores que sostienen a la artista. También, la filosofía que lleva adelante sobre la muerte, el valor de las acciones y su compromiso con el prójimo a través de la Casa del Teatro.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL