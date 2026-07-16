Linda Peretz reveló sin filtros qué tipo de hombres le atraen hoy y por qué rechaza a los de su edad: ”Me hacen acordar a mi papá”

En una entrevista sincera y sin filtros con Caras Glam, la actriz y presidente de la Casa del Teatro, Linda Peretz compartió detalles inéditos sobre sus gustos y rechazos en el ámbito amoroso, arrojando luz sobre sus preferencias y las razones que la llevan a preferir a los hombres más jóvenes.

Linda Peretz reveló sin filtros qué tipo de hombres le atraen hoy

Durante su charla en Caras Glam, Linda Peretz se animó a compartir con Marcelo Polino sus gustos en el amor, en principio la actriz indicó que compañía tiene amigas y amigos, señalando que tiene muchas amigas con quienes comparte actividades como ir al cine, al teatro o simplemente tomar el té. “Tengo tantas amigas para ir al cine, al teatro, a tomar el té, eso está cubierto”, comentó.

“Tengo amigos, amigos, muchísimos amigos, que no me van a pedir sexo a mí porque son amigos, nada más”, afirmó, dejando en claro que su relación con los hombres en su entorno cercano es pura amistad.

Linda Peretz en Caras Glam

Sobre su gusto por los hombres, Peretz admitió sin tapujos que le gustan los chicos más jóvenes y que, en ocasiones, puede admirar su belleza. “Puedo mirar a un muchacho, me puede gustar”, reveló y aclaró: "Me gustan los muchachos más jóvenes".

Linda Peretz pasó por CARAS TV

Linda Peretz explicó por qué no le gusta los hombres de su edad

Linda Peretz, conocida por su honestidad y su estilo directo, explicó que actualmente se siente más atraída por los hombres más jóvenes y por qué evita a los de su misma edad. “Me hacen acordar a mi papá y a mis hermanos”, afirmó con sinceridad, dejando en claro que no puede concebir una relación íntima con alguien que le recuerde a su familia cercana.

Linda Peretz visitó a Marcelo Polino

“Yo no me puedo acostar con un tipo que me hace acordar a mi hermano”, explicó con énfasis, dejando a Marcelo Polino impactado. La confesión de Linda Peretz genera revuelo en el ámbito artístico y en sus seguidores, quienes valoran su honestidad y su postura frente a las relaciones amorosas.

La artista, que ha sabido mantenerse vigente en la escena teatral, parece tener muy claro qué tipo de relaciones desea y cuáles prefiere evitar, basándose en sus sentimientos y en su historia personal.

La entrevista con Caras Glam muestra a una Linda Peretz auténtica, que no teme expresar lo que piensa y siente, y que busca relaciones que la hagan sentir cómoda y auténtica consigo misma. Su sinceridad y su postura frente al amor y la atracción seguramente seguirán generando conversaciones y reflexiones entre sus seguidores y el público en general, reafirmando su lugar como una artista que no teme mostrarse tal cual es.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL