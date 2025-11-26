Rocío Pardo anticipó cómo será su casamiento con Nicolás Cabré: sanguches de milanesa, dos vestidos diferentes y referencias élficas

En un diálogo íntimo con Héctor Maugeri para +CARAS, Rocío Pardo abrió la puerta al universo emocional del casamiento que la unirá a Nicolás Cabré. La actriz explicó que la celebración buscará reflejar la identidad que construyeron como pareja, sin formalidades imponentes ni protocolos rígidos que no los representan. Su idea siempre fue crear una atmósfera cercana, cálida y auténtica, más ligada a los afectos que a las apariencias. Cada decisión habla de la complicidad cotidiana que ambos comparten desde el primer día.

Rocío Pardo y un casamiento “chill” que terminó siendo un megaevento

Lo que empezó como una propuesta pequeña y serena terminó mutando en una boda con impronta propia y alrededor de 100 invitados. La ceremonia tendrá lugar en un bosque, un escenario que potencia la intimidad que buscaban y que funciona como un marco simbólico para el mundo que comparten. Ese entorno natural inspiró el detalle más inesperado: un cotillón elfo personalizado para Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré. “Yo flasheé, y Nico me siguió”, contó divertida, celebrando ese juego compartido.

Rocío Pardo

La propuesta gastronómica también se aleja de los moldes tradicionales. La bailarina explicó que no ofrecerán banquetes elaborados, sino sanguches de milanesa, una elección que define su espíritu descontracturado. Más tarde, cuando la noche avance, servirán un costillar a las tres de la mañana para que la energía siga fluyendo sin protocolos. “Queremos comida real, de la que te harías en tu casa”, dijo, reafirmando que la prioridad es la comodidad antes que lo ostentoso.

Rocío Pardo adelanta detalles de sus vestidos y revela la intimidad cotidiana con Cabré

Para el look de ese día, Rocío Pardo trabaja junto a Ana Pugliesi en un diseño que respeta su esencia clásica y su gusto por la sencillez elegante. Tendrá dos cambios, uno más corto para el tramo final de la celebración, buscando combinar estilo y libertad de movimiento. Los zapatos, diseñados especialmente por Ricky Sarkany, aportarán un toque contemporáneo y personal. Cada elemento del vestuario fue pensado para sentirse ella misma en un día tan simbólico.

Rocío Pardo en +CARAS

Con la fecha acercándose, comenzaron también los primeros nervios. Rocío reconoció que “ayer me cayó la ficha y me puse nerviosa”, aunque transita la previa con calma gracias al apoyo diario de Nicolás Cabré. La actriz reveló su rutina íntima con él: cada mañana él prepara el mate, pone música clásica y le deja una carta para empezar el día.0

“Somos muy románticos, cada media hora nos recordamos que nos amamos”, confesó en +CARAS. Aunque la boda creció más de lo previsto, mantendrá su esencia: un festejo que celebra un amor cotidiano, profundo y lleno de gestos simples. Será, para ellos, la forma más sincera de honrar lo que construyeron juntos.