Luciano Cáceres reveló que un hombre se hizo pasar por su verdadero padre: "Le prohibieron la posibilidad de criarte"

En un nuevo programa de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Luciano Cáceres. En una charla íntima y a fondo, el actor comentó mucho de los aspectos más notorios de su historia, incluyendo algunos que eran totalmente desconocidos para el público en general. Uno de ellos fue, sin dudas, los intentos que tuvo un desconocido para hacerle creer que se trataba de su verdadero padre.

La historia del hombre que se hizo pasar por el verdadero padre de Luciano Cáceres

Tras revelar la manera en la que fue concebido y la historia de amor clandestina entre su mamá y su papá, Luciano Cáceres relató la manera en la que un supuesto padre biológico se había hecho presente. “Yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata, cuando tenía 41 años”, comienza diciendo, para narrar la manera en la que se había acercado esta persona.

Luciano Cáceres en +CARAS,

Según comenta, por medio de una tercera persona, se acercan y le dicen que un señor era su verdadero padre biológico al que “le prohibieron la posibilidad de criarte”. Como sus papás ya habían fallecido y eran pocos los familiares con los que tenía relación, aceptó hacerse un ADN, a fin de aclarar la situación.

“Tengo un acercamiento por medio de un intermediario. Yo le dije ‘Hagámonos un ADN. Si tengo algo que ver con vos, te conozco y vamos para adelante”, explicó Luciano Cáceres. La única condición que le había puesto, era que, si el estudio daba negativo, entonces el hombre tenía que devolverle las cosas que tenía de su madre. “Quiero todo lo que tengas de mi mamá, que me pertenece que me lo des”, detalló.

Luciano Cáceres en +CARAS.

Tras eso, explicó que viajó en el día a hacerse el ADN, pero prefirió no manejar debido a que la situación lo ponía muy nervioso. Finalmente, “como 40 días” más tarde, llegó el resultado que evidenciaba un 0% de compatibilidad. “Me dio mucha tranquilidad saber que no tenía nada que ver con el señor”, dijo.

Luciano Cáceres en +CARAS.

Para finalizar, Luciano Cáceres reveló que, a pesar de haber aceptado las condiciones que habían puesto, el hombre en cuestión no honró su palabra. “Después el señor no cumplió, no me dio nada de lo de mi madre”, cerró.