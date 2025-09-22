lunes 22 de septiembre del 2025
CINE Hoy 17:09

Joaquín Furriel, Martina Gusmán y Luciano Cáceres arrasan en Netflix con una nueva película argentina

El film supo generar mucha polémica, pero es una de las apuestas más seguras a la hora de encontrar una buena historia en la popular plataforma.

Netflix sigue apostando a las producciones argentinas. Dentro de su catálogo resalta El hijo, un thriller psicológico estrenado en 2019, que hoy vuelve a captar la atención de los usuarios. Dirigida por Sebastián Schindel y basada en el cuento Una madre protectora de Guillermo Martínez, la película protagonizada por Joaquín Furriel, junto a Martina Gusmán, Luciano Cáceres, la actriz noruega Heidi Toini y la argentina Regina Lamm, se ha convertido en una de las favoritas de la plataforma. 

De qué trata El hijo, el film de Joaquín Furriel en Netflix

En la película, Joaquín Furriel interpreta a Lorenzo, un pintor de 50 años que intenta rehacer su vida tras un matrimonio frustrado y un pasado marcado por la soledad. Todo parece encaminarse cuando espera un hijo junto a su nueva esposa, Sigrid, interpretada por Heidi Toini. Sin embargo, el embarazo desencadena una serie de comportamientos obsesivos y desconcertantes en ella que transforman la relación en un vínculo peligroso.

Cuando el bebé nace, la tensión entre la pareja crece hasta volverse insoportable. La mujer adopta métodos rígidos de crianza y, junto a la llegada de una nodriza de confianza, encierra al protagonista en un espiral de sospechas, aislamiento y miedo. La historia, que también cuenta con la participación de Martina Gusmán en el papel de una exnovia abogada que intenta ayudarlo, avanza entre recuerdos confusos, un presente cargado de tensión y una pregunta: ¿Qué sucede realmente con el niño?

La increíble participación Martina Gusmán, Luciano Cáceres en El hijo

La película también se sostiene en las actuaciones de Martina Gusmán y Luciano Cáceres, quienes aportan profundidad a la historia. Gusmán interpreta a un personaje comprensivo que acompaña a Lorenzo en su confusión, Cáceres da vida a un personaje que refuerza la tensión familiar y psicológica. Sus interpretaciones, sin duda, equilibran el relato y ayudan a mantener al espectador enganchado con la trama.

A nivel visual, la fotografía de Guillermo Nieto destaca por su manejo de luces y sombras, creando una atmósfera tensa y envolvente que refuerza la sensación de suspenso psicológico. Esta combinación de actuaciones y estética convierte a El Hijo en una excelente opción para ver durante el fin de semana en Netflix, ofreciendo un relato atrapante sin necesidad de exagerar los elementos de producción argentina.

