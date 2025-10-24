Marcela López Rey reveló cómo se defendió del maltrato de los hombres

Con más de medio siglo de trayectoria, Marcela López Rey es una de las grandes damas del espectáculo argentino. Dueña de una carrera que abarcó el cine, el teatro y la televisión, trabajó con los nombres más importantes del país y supo destacarse por su talento, su elegancia y su fuerte personalidad. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz habló sobre el cariño del público y recordó cómo aprendió a defenderse en un ambiente donde no siempre las mujeres eran respetadas.

Marcela López Rey habló sobre el vínculo con su público

A lo largo de los años, Marcela López Rey construyó una conexión especial con los espectadores. “Yo creo que los actores y las actrices tenemos la capacidad de dar algo de nosotros. Si lo hacemos con todo, con el alma, la gente lo percibe”, reflexionó. Con ternura, contó que ese afecto sigue presente en cada encuentro: “Ahora que han pasado los años, la gente me dice cosas muy bonitas. ‘Usted me hizo muy feliz’, ‘mi marido estaba enamorado de usted’. Es muy emocionante”, aseguró.

El reconocimiento, explicó, tiene que ver con haber elegido siempre un camino propio. “Nunca me dejé usar, ni me dejé arrebatar por el universo de la masculinidad”, señaló Maugeri durante la charla, destacando la fortaleza con la que López Rey se mantuvo firme en una época donde el machismo era moneda corriente.

Marcela López Rey contó cómo se defendió del maltrato

Frontal y sin vueltas, la actriz reveló que, aunque enfrentó intentos de abuso o maltrato, siempre supo ponerse límites. “No he sido atropellada ni maltratada. Y cuando alguien lo intentó, me defendí muy bien, porque soy hija de gallegos, Héctor”, dijo con firmeza.

MARCELA LÓPEZ REY EN +CARAS

Con una sonrisa, recordó la frase que le dejó su padre y que se convirtió en su escudo de vida: “Mi viejo me enseñó algo muy claro. Me dijo: ‘Hija, si algo te pasa, use las rodillas’.” Ante la sorpresa del conductor, Marcela explicó entre risas: “Para pegarle a los hombres ahí donde les duele.”

La enseñanza, además de literal, fue simbólica. Representó la idea de no permitir atropellos ni silencios impuestos. “Siempre tuve muy claro que si uno no se planta, te pasan por encima. Y yo nunca estuve dispuesta a eso”, remarcó.

Marcela López Rey reflexionó sobre su juventud y el machismo de la época

Con humor y lucidez, la actriz también recordó su etapa de mayor exposición. “Cuando sos joven y bonita hay mucho gavilán dando vueltas, como decimos acá. Y es verdad, en ese momento había que aprender a moverse con cuidado, a poner límites sin perder la sonrisa”, contó.

MARCELA LÓPEZ REY CON HÉCTOR MAUGERI EN +CARAS

Esa mezcla de encanto y carácter fue parte de su sello: una mujer elegante, pero con voz propia, que supo hacerse respetar en un mundo dominado por hombres. “Yo aprendí a defenderme sola, a no depender de nadie y a sostener mi carrera con mi trabajo. Creo que eso fue lo que más me fortaleció”, expresó.

Hoy, con la serenidad que da el paso del tiempo, Marcela López Rey mira hacia atrás con orgullo. “He vivido mucho y he aprendido más. Pero lo más importante es que nunca dejé que nadie me apague”, concluyó con una sonrisa.