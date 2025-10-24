Marcela López Rey contó por qué se aburre de los hombres: “No sigan este consejo, hagan lo que les guste”

CARASTV

A los 83 años, Marcela López Rey conserva la elegancia, el carisma y el sentido del humor que la convirtieron en una de las grandes divas del espectáculo argentino. En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz —que filmó más de 45 películas y protagonizó cerca de 40 producciones televisivas— habló sin filtro sobre el amor, el matrimonio y el porqué de su independencia sentimental.

Marcela López Rey: “Me casé muy joven y me costó mucho el divorcio”

En los años sesenta, Marcela López Rey conoció al cineasta Aníbal Uset, uno de los directores más innovadores de su generación. Él la dirigió en varias producciones y entre rodajes y guiones nació una historia de amor que, en aquel momento, fue tan intensa como breve.

“Me casé muy chica, muy jovencita, y me costó mucho el divorcio. Fue terrible, porque no había leyes en Argentina, no existía el divorcio vincular”, recordó. De esa relación nació su hija, también llamada Marcela, quien hoy mantiene un vínculo muy cercano con ella. La actriz explicó que, tras la separación, la conexión con Uset nunca se rompió del todo.

Marcela López Rey

“Con los años fuimos amigos. Hicimos Che Ovni juntos en Europa, cuando ya habíamos terminado la relación. Él era muy buen mozo, muy elegante, y con el tiempo logramos una relación amable y de camaradas del trabajo”, contó, con una mezcla de ternura y melancolía.

La artista recordó también lo difícil que fue sobrellevar el final del matrimonio en una época en la que separarse era poco común. “No fue fácil. Me tocó crecer de golpe. De repente tenía una hija, una carrera y una independencia que no era bien vista para las mujeres de ese tiempo”, aseguró.

Marcela López Rey: “Me aburro, Héctor, ¿qué puedo hacer?”

Entre risas y recuerdos, la actriz reconoció que la convivencia no fue lo suyo. “Yo crecí de golpe, tuve muchas responsabilidades, y él no creció a la par mía. Hice lo adecuado, me dejé llevar por los instintos y me funcionó muy bien”, explicó.

Cuando Maugeri le preguntó si creía en los vínculos, Marcela respondió con total sinceridad: “Sí, creo en la pareja, pero cada uno tiene su estilo. A mí me funciona un cierto tiempo.”¿Cuánto tiempo?" consultó Héctor. Y ella respondió:“Tres años". Su respuesta causó la risa del conductor. “Y sí. A veces me chauchean a mí también. Qué lindo verbo, ¿no? Me chaucheó", agregó.

Marcela López Rey con Héctor Maugeri en +CARAS

Con su inconfundible humor, la actriz sumó: “Es que me aburro, Héctor, ¿qué puedo hacer? Me aburro. La vida cotidiana no es muy divertida. Toda esa fantasía del principio se va perdiendo. Pero esto no quiere decir que sigan este consejo, por favor. Hagan lo que les guste.”

Marcela López Rey, una mujer libre y adelantada a su tiempo

En una industria donde las mujeres solían estar condicionadas por la mirada ajena, Marcela López Rey fue siempre una pionera. Ícono del cine nacional de los años ‘60 y ‘70, trabajó junto a figuras como Sandro, Nini Marshall, Tita Merello y Susana Giménez, y construyó una carrera basada en el talento, la presencia y una personalidad arrolladora.

Hoy, lejos de los sets pero con el mismo brillo, reflexiona sobre el amor con una mezcla de humor y lucidez: “No soy muy de matrimonio. Creo en el amor, pero a mi modo. Y si me aburro, me voy. Así de simple.” La diva que supo enamorar al público con su mirada profunda y su inteligencia emocional demuestra que sigue siendo fiel a su esencia: libre, auténtica y dueña de sí misma.