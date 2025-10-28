Maxi Ghione recordó el tenso momento con Ranni y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha: “Quería llorar”

CARASTV

Con la templanza que da el paso del tiempo, Maxi Ghione se sentó frente a Héctor Maugeri en +CARAS para hablar sobre uno de los capítulos más duros de su vida profesional.

A lo largo de su carrera, el actor se destacó en ficciones como Montecristo, Botineras, Dulce Amor y Maradona: Sueño Bendito, consolidándose como una de las figuras más versátiles y carismáticas de la televisión argentina. Sin embargo, no todo fueron luces: también hubo momentos que lo marcaron profundamente, como aquel episodio en el programa de Mirtha Legrand, en pleno éxito de Los machos de América.

Maxi Ghione en +CARAS

La tira, emitida en 2004 por Telefe, contaba la historia de un grupo de amigos atravesados por el amor, el ego y la competencia masculina. Protagonizada por Rodolfo Ranni, Juan Leyrado, Carlín Calvo y el propio Ghione, fue una de las ficciones más vistas de su año y un verdadero fenómeno popular. En medio de ese furor, el elenco fue invitado a la tradicional mesa de Mirtha, donde se vivió un momento tenso que el actor aún recuerda con claridad.

Maxi Ghione: “Fue muy doloroso, quería llorar”

“Nosotros veníamos de grabar doce horas por día, todos los días, durante dos meses. Estábamos agotados, y eso se multiplicaba porque la novela ya estaba al aire”, relató Ghione. Lo que debía ser una charla distendida terminó en un episodio que lo expuso frente a millones de espectadores. “A mí me dicen sordo disléxico”, recordó sobre la frase que lo hirió. “Para ellos, disléxico era un insulto, y sordo también. Yo soy disléxico cuando me pongo nervioso. Quise decir algo y lo dije mal. Estaba nervioso, y ya se notaba”, explicó con honestidad.

Maxi Ghione y Héctor Maugeri en +CARAS

En ese momento, su madre, que seguía el programa desde su casa, le envió un mensaje que Mirtha Legrand leyó al aire. “Decía: ‘No te preocupes, Machu, conocemos tu esencia. Sos el de siempre’”, evocó con emoción. “Yo quería llorar”, confesó. Para él, aquel gesto fue un refugio en medio del desconcierto. “Mi mamá me salvó. Sentí su abrazo desde la pantalla, como si me protegiera frente a todo eso”.

Maxi Ghione contó cómo aprendió a perdonar

A más de veinte años de aquel episodio, Maxi Ghione asegura que logró cerrar esa herida. “Sí, los perdoné. Si hoy tengo que trabajar con Leyrado o con Ranni, lo haría. No me voy a ir a las manos. Hoy tengo la edad que ellos tenían en ese momento. Se perdona, se perdona”, sostuvo. Aunque cada tanto el tema reaparece en los medios, el actor ya no siente enojo. “Cada dos años salía una nota que decía ‘el actor que le faltó el respeto a Carlín Calvo’. Entonces tuve que salir a contar cómo fueron realmente las cosas”, explicó.