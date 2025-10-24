sábado 25 de octubre del 2025
Marcela López Rey reveló qué fue aquello que le quedó pendiente en su vida

La actriz se emocionó al recordar a su infancia y a la niña que alguna vez fue. “Piluchiña, creo que no te traicioné”, dijo con ternura.

A sus 83 años, Marcela López Rey conserva intacto el encanto y la lucidez que la convirtieron en una de las divas más queridas del espectáculo argentino. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas de cine, teatro y televisión, la actriz participó en más de 45 películas y se destacó por su elegancia, su humor y su carácter. En diálogo íntimo con Héctor Maugeri para +CARAS, reflexionó sobre su vida, los aprendizajes que le dejó el tiempo y lo poco que, según ella, le quedó pendiente.

Marcela López Rey recordó a la niña que fue

Conmovida, la artista abrió su corazón para hablarle directamente a su yo del pasado. “Algunas cosas me han quedado pendientes, sí, sí, Piluchita, porque a mí me decían así en mi casa”, contó con emoción. Y enseguida aclaró que su madre, de origen gallego, solía decirle con ternura: “Piluchiña”.

Creo que no te traicioné, Piluchiña. Yo te cuidé, y muchas veces apelo a vos, sabés. Digo: ‘Vamos, Pilucha, vamos, vamos’”. Para López Rey, esa niña representa la inocencia, la curiosidad y la esperanza con las que enfrentó la vida. “La infancia es ese momento donde todo es un misterio por resolver. Mi mamá me protegía mucho, y eso me dio fuerza para enfrentar el mundo después”, expresó.

Marcela López Rey y su mirada sobre el paso del tiempo

Durante la conversación, Maugeri destacó el recorrido vital de la actriz: una mujer que pasó “del conventillo a los palacios” y que nunca perdió la conciencia de quién era ni de dónde venía. López Rey asintió y sonrió con serenidad. “Es verdad, no es común que uno mantenga esa conexión con lo vivido. Yo me siento agradecida por todo lo que me tocó”, dijo.

A lo largo de su vida, Marcela conoció la fama, la escasez, los aplausos y los silencios, pero siempre mantuvo los pies en la tierra. Su historia es la de una mujer que atravesó los años con resiliencia y humor. “La vida siempre está —afirmó—. Es una suma de momentos preciosos, eso es lo que tenemos que construir”, reflexionó.

Marcela López Rey y un cierre cargado de emoción

Fiel a su estilo, Héctor Maugeri le entregó un obsequio simbólico antes de despedirse: una figura de madera pintada a mano. “Es para vos, para que te dé suerte y te acompañe”, le dijo. López Rey lo recibió con una sonrisa y los ojos brillosos: “Qué lindo detalle, qué gracioso que es”.

El gesto, que forma parte del ritual con cada invitado del programa, coronó una charla donde la nostalgia y la ternura se mezclaron con la sabiduría de quien vivió intensamente. Marcela López Rey cerró el encuentro con una frase que resume su filosofía de vida: “La vida es eso, una colección de momentos hermosos. Y yo tuve muchos”.

