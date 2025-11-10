Demandan a Pablo Alarcón por el choque que ocasionó tras descompensarse: la suma millonaria que deberá pagar

El pasado 22 de julio, Pablo Alarcón protagonizó un accidente vial en plena Avenida Córdoba, a la altura de Concepción Arenal, luego de descompensarse mientras manejaba su auto. En un principio se habló de un posible ACV, pero esto fue descartado por el equipo médico del Hospital Fernández, donde el actor permaneció internado.

Pablo Alarcón en +CARAS

Los especialistas confirmaron que lo que sufrió fue un síncope, una pérdida temporal de conciencia vinculada a antecedentes cardíacos. Pablo Alarcón, de 79 años, estuvo en observación y se recuperó favorablemente, aunque el episodio reavivó preocupaciones por su salud, ya que en 2024 había atravesado una cirugía a corazón abierto.

La demanda a la que deberá hacer frente Pablo Alarcón

Los dueños de los autos involucrados iniciaron una demanda contra Pablo Alarcón, reclamando una suma total cercana a los 21 millones de pesos por daños materiales, pérdida de uso de los vehículos y deterioro del valor comercial. Pero la presentación no se limita a lo económico, sino que señala una responsabilidad personal por haber conducido en ese estado.

El argumento central del escrito sostiene que “conducir un vehículo a los 79 años con antecedentes de salud no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia”. Además, los demandantes señalan que el actor tenía el registro vencido y que un pedido de renovación había sido rechazado por razones médicas, lo que refuerza la acusación de que no evaluó las condiciones necesarias para ponerse al volante.

Según revelaron desde el piso de A la tarde, los representantes legales plantean, “el ordenamiento jurídico traslada el costo de la situación al guardián de la cosa riesgosa, protegiendo a terceros inocentes que nada tienen que ver con la decisión de conducir en esas condiciones”.

El complicado presente de Pablo Alarcón

Desde el programa remarcaron su situación económica actual de Pablo Alarcón: “Esto se lo hacen porque es famoso, porque saben quién es”, subrayando que el actor vive al día y no cuenta con los recursos para afrontar una cifra de ese tamaño.

Mientras la causa avanza, Pablo Alarcón enfrenta un escenario donde se cruzan salud, responsabilidad civil y un debate público sobre envejecimiento y movilidad. La resolución judicial aún está abierta.