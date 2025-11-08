Así fue el cumpleaños de Flor Peña en República Dominicana: fiesta en un barco, karaoke como “Moni Argento” y la alegría de su familia

Flor Peña cumplió 51 años el viernes 7 de noviembre y para celebrarlo pensó una idea súper original que incluyó un viaje a República Dominicana con su familia. A través de su red social, la actriz compartió la intimidad del festejo y escribió unas sentidas palabras sobre cómo la pasó en su día.

Así fue el cumpleaños soñado de Flor Peña en República Dominicana

En su cumpleaños número 51, Flor Peña viajó a República Dominicana para vivir una experiencia distinta y soñada. La actriz, que se prepara para la temporada de verano con el musical Pretty Woman, mostró que disfrutó de esta celebración en un destino paradisíaco junto a su esposo, sus hijos y su madre.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de seis millones de personas, la artista dejó ver gran parte de lo que fue el festejo de su cumple y cómo la sorprendieron sus seres queridos en esta fecha tan especial para ella. En las primeras imágenes, Flor Peña posa con vestido blanco, largo y con detalles cut out en una noche estrellada sobre la arena y con el mar de fondo.

El cumpleaños de Flor Peña en República Dominicana.

Con una copa en su mano y abrazada a Ramiro Ponce de León, "Toto" y Juan Otero, y su mamá Norma, la artista se mostró contenta y emocionada de estar rodeada de amor y afecto. "Me hicieron muy feliz hoy número 51. El mejor regalo es compartir la vida con ustedes. Tengo una vida muy hermosa y me siento muy agradecida por el amor que me dan. Con ustedes me siento invencible", escribió en su publicación junto al álbum de fotos y videos de día que comenzó muy temprano con diversos planes.

Y agregó: "Los amo hasta que se terminen los números (como me decía Juan de chiquito) jajajaja". Tal como mostró en su perfil, Flor Peña inició su cumpleaños con un paseo en barco para poder disfrutar del sol radiante y de los increíbles paisajes que rodean la isla Saona. Una embarcación sólo para ella y su familia, que tuvo momentos de relax, charlas y bailes. Ella lució una diminuta bikini triangular y bicolor en azul y marrón, acompañada de un short tejido en beige.

Con el avance de las horas, la experiencia se volvió más divertida y festiva con el sello auténtico de Florencia. Tanto es así que cuando los presentes entonaron la canción del Feliz cumpleaños, ella no dudó en sonreír y comenzar a bailar con mucha energía. Asimismo, aprovechó para acercarse a un caño y bailar como su personaje Moni Argento de la exitosa ficción Casados con Hijos.

En otra filmación, Flor Peña se mostró junto a su segundo hijo, Juan Otero, con mucha complicidad y bailando al ritmo de La morocha, el hit de Luck Ra. Entre risas, actitud festiva y tragos, madre e hijo se divirtieron y disfrutaron de una experiencia inolvidable.

Además, en su posteo compartió el instante en que pidió los tres deseos y sopló las velitas mientras sus familiares aplaudían y tomaban fotos entusiasmados. La agasajada eligió agregar una túnica tejida y unas gafas de sol para acompañar su look veraniego. Este álbum de fotos y videos que dejaron ver lo bien que la pasó en su cumpleaños, recibió una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con buenos deseos de parte de los usuarios que la siguen, sus colegas y amigos.

Así fue el cumpleaños de Flor Peña en República Dominicana, donde hubo una increíble fiesta en un barco, diversión y karaoke como “Moni Argento” y la alegría de su familia, que la sorprendió en su día con este viaje soñado a Isla Saona.

Flor Peña mostró su tatuaje más doloroso hasta ahora

Flor Peña reveló que el primero de sus tatuajes surgió durante su separación de Mariano Otero, padre de dos de sus hijos. En aquel entonces, la conductora decidió tatuarse su nombre en la espalda. Sin embargo, la reacción no fue la esperada pues, poco tiempo después, la pareja se separó. Con su característico humor, contó que luego modificó el tatuaje para convertir el “Mariano” en “María”, su propio nombre, acompañado por un diseño ornamental.

A lo largo de los años, Flor Peña ha sumado múltiples diseños en distintas partes del cuerpo: mandalas, palabras, flores de loto y figuras geométricas. Hace pocas semanas, volvió a someterse a este proceso para llevar una mariposa en la rodilla. El dibujo fue realizado por la reconocida artista Sophia, de iamsophiart, en su estudio de Balvanera. En su red social, la artista mostró el video de este momento, donde se la vio entre risas y gestos de dolor, y admitió que fue su tatuaje más doloroso hasta ahora.