Adiós al total black: María Vázquez lo reinventa con un look urbano, minimalista y atemporal

María Vázquez es sinónimo de estilo y no deja de demostrarlo. Esta vez apostó por un look total black que confirma, una vez, más su dominio del equilibrio entre elegancia y actitud urbana. Frente al espejo de su vestidor, compartió, en sus redes sociales, un outfit que combina prendas básicas con guiños rockeros, ideal para quienes buscan causar impacto, pero sin excederse ni sobrecargarse.

Total black con actitud: las claves del look de María Vázquez

El protagonista del look es un vestido negro de largo midi, de silueta recta y líneas limpias, que acompaña el cuerpo sin ajustarse de más. Es una de esas prendas comodín que funcionan tanto de día como de noche y que se transforman según los accesorios elegidos. En este caso, María Vázquez lo eleva con capas y textura.

María Vázquez.

Sobre el vestido, suma una campera de cuero negra, llevada de manera relajada sobre los hombros, un gesto styling que aporta modernidad y un aire distendido. El cuero, clásico infalible, suma carácter y rompe con la simpleza del vestido, logrando un contraste sutil pero efectivo.

En los pies, la elección refuerza el costado urbano: borcegos negros con suela robusta, cómodos y cancheros, que bajan el look a tierra y lo vuelven ideal para una jornada larga. Lejos de los tacos, María Vázquez demuestra que el calzado plano también puede ser sinónimo de estilo.

María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso

Minimalismo, capas y versatilidad para todos los días

El peinado suelto, con ondas naturales, y el maquillaje apenas marcado acompañan la estética minimalista del outfit. No hay exceso de accesorios: todo está pensado para que el conjunto respire sobriedad, funcionalidad y personalidad.

La reinvención del look total black por María Vázquez.

Con colores clásicos, María Vázquez construye un estilismo versátil, replicable y atemporal, perfecto para quienes buscan inspiración real y elegante en el día a día. reformulando un clásico que todos conocen..