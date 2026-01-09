María Vázquez apostó por una bikini que llamó la atención en Punta del Este: el curioso diseño

María Vázquez siempre deslumbra con sus elecciones de moda y no sólo en eventos de Polo, donde suele acaparar los flashes con sus deslumbrantes outfits. Habitué de la temporada de verano de Punta del Este junto a su esposo, Adolfo Cambiaso, la exmodelo volvió a captar las miradas aunque, esta vez, al lucir una bikini tan sensual como de original diseño.

Audaz y de curioso diseño: así es la bikini que María Vázquez lució en Punta del Este

En rojo, mínima, con recortes y con estilo superpuesto: así es el sensual modelo de traje de baño que eligió María Vázquez. Dueña de una estética fresca, segura y alineada con las últimas tendencias, la modelo también compartió una imagen que no pasó desapercibida: un bikini estampado que reúne todos los requisitos para convertirse en el gran protagonista del verano.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso, habitués del verano esteño.

Cómo son las acostumbradas vacaciones de Cambiaso y Vázquez en Punta del Este.

Si bien antes solían alquilar alguna residencia en José Ignacio, ya son varios los años que Adolfo y María deciden instalarse en la casa del padre del polista en Manantiales. Allí, con envidiable vista al mar, la pareja recarga las energías de su inagotable voracidad competitiva practicando surf o agarrando su moto y subir a su mujer, ambos con el emblemático casco argentino, para salir a dar una vuelta o a hacer las compras.

Fotos: RS Fotos.