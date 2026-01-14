El feroz descargo de Marta Fort contra su primo John Fort: "No puede exponer a la familia de esa manera"

La interna en la familia Fort sumó un nuevo y tenso capítulo luego de que John Fort volviera a hablar públicamente sobre la empresa familiar y su vínculo con sus tíos. Sus declaraciones generaron una inmediata y fuerte reacción de Marta Fort, quien decidió responder sin filtros y marcar un límite frente a lo que considera una exposición innecesaria de cuestiones privadas.

Todo comenzó cuando John se refirió en distintos espacios mediáticos a su situación dentro del entorno empresarial, asegurando que no le permitirían trabajar en la fábrica y que su intención era formar parte del legado familiar. En ese contexto, se dio un intercambio en el programa A la tarde donde Marta intervino en vivo y lanzó una frase que encendió la polémica: “Danos contenido, te estamos dando tiempo para que tengas tu minuto de fama”.

John Fort

Marta Fort y su fuerte respuesta en redes sociales

Tras ese cruce, Marta Fort decidió ampliar su postura a través de sus historias de Instagram, donde fue todavía más directa con su primo. “Viendo la tele me parece rarísimo que una persona que admitió por privado que hizo polémica para aparecer en la tele solamente para hacer conocida su marca…”, escribió, apuntando a que la controversia tendría fines comerciales.

Pero la frase más dura llegó después. “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que es todo falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”, expresó Marta, dejando en claro su malestar por el uso del apellido Fort en medio de una estrategia mediática. Además, la hija de Ricardo Fort reveló que, tras la exposición pública, John le habría pedido en privado que desmintiera lo sucedido: “Después me pidió que desmienta todo, que aclare los motivos”, contó, señalando una contradicción entre lo que se dice en cámara y lo que se conversa en privado.

El descargo de Marta Fort en redes sociales ante los dichos de su primo

El duro mensaje de Marta Fort frente a los dichos de John Fort

Del otro lado, John Fort también salió a defenderse y respondió a los comentarios de su prima. “Yo no tengo asperezas con Marta, pero se mofó de que le hablo y no me contesta”, declaró, y fue aún más crítico al afirmar que ella tenía “una soberbia horrible, que no me lo esperaba para nada”. En la misma línea, negó ser heredero y buscó diferenciar su situación de la de su prima: “Marta me tildó de heredero cuando soy emprendedor. Ella es heredera”, sostuvo, remarcando que no tiene acciones ni poder de decisión dentro de la empresa familiar.

Aunque Marta Fort aclaró que no buscó el conflicto: “No me digan que yo busqué polémica porque no. Él lo buscó desde un principio”. Su postura fue clara: para ella, hay temas que no deberían transformarse en espectáculo ni en estrategia de posicionamiento personal. Así, el apellido Fort vuelve a quedar en el centro de la escena mediática, atravesado por tensiones familiares, diferencias de perspectiva y una exposición pública que, lejos de apaciguarse, parece seguir sumando capítulos.