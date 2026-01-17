Marta Fort atropelló a una mujer mientras manejaba su auto en el barrio porteño de Belgrano. La noticia fue confirmada por El Ejército de LAM a través de su cuenta de Instagram, donde difundieron el impactante video del accidente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Marta Fort atropelló a una mujer en Belgrano: el impactante video

Tal como se puede ver en las imágenes, la mujer quedó tendida en el suelo tras ser embestida por el vehículo que conducía Marta Fort en la intersección de Migueletes y Olleros, en el barrio porteño de Belgrano. En el video también se observa cómo vecinos y personas que pasaban por el lugar se acercaron de inmediato para asistirla, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

En otro tramo del clip, se ve a la influencer hablando por teléfono, visiblemente conmocionada por la situación, y dialogando con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se hicieron presentes para tomar testimonio y ordenar el tránsito en la zona. Según las primeras pericias, la víctima habría cruzado por el medio de la calle, lo que provocó que la joven modelo no pudiera esquivarla a tiempo.

Desde LAM informaron que el accidente ocurrió este sábado 17 de enero, pasadas las 12 del mediodía. Además, confirmaron que la mujer atropellada se encuentra fuera de peligro, aunque en las imágenes se evidencian claros gestos de dolor mientras recibe asistencia en el asfalto.

Por su parte, en diálogo con TN, el abogado de Marta Fort, César Carozza, llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la víctima y explicó: "La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual".

Marta Fort

En cuanto a la situación judicial de la hija de Ricardo Fort, el letrado aclaró: "Marta está bien, en su casa. Si bien se va a labrar algún sumario, es muy prematuro. Esto tiene que llegar a la comisaría y se tiene que hacer el trámite correspondiente. Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro".

Mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el accidente, el episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales tras la difusión de las imágenes. Por el momento, el foco está puesto en la recuperación de la mujer atropellada y en los pasos administrativos y judiciales habituales que siguen este tipo de siniestros, en los que intervienen la Policía de la Ciudad y las autoridades correspondientes.