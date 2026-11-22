El sol de la costa estadounidense sirve como escenario perfecto para que Agustina Cherri y su hija Muna Pauls desplieguen complicidad y frescura frente al lente de un celular. Durante sus días de descanso y trabajo en la ciudad balnearia, ambas compartieron un breve video en sus redes sociales donde muestran las elecciones de vestuario que armaron para recorrer las calles con comodidad y distinción.

Lejos de las producciones rígidas, el clip captura una escena espontánea en la entrada de un edificio luminoso, en la que las sonrisas y los gestos relajados se roban el protagonismo. En esa secuencia, las artistas dejan en claro que comparten el gusto por las prendas funcionales pero con impronta propia, luciendo diseños pertenecientes a la línea de indumentaria de Flavia Palmiero.

Agustina Cherri y Muna Pauls mostraron las tendencias en un divertido video

Agustina Cherri y Muna Pauls: Los cuatro estilismos en escena y el juego de capas

A lo largo de los segundos que dura la grabación, la propuesta visual se desdobla en cuatro variantes bien definidas que surgen de la combinación de prendas base y abrigos livianos. Por un lado, Agustina Cherri apuesta por un vestido largo de corte lencero en tono marrón chocolate profundo, confeccionado en una tela fluida de caída impecable y breteles muy finos. El vestido funciona como la base de un primer estilismo urbano al sumarle una campera de jean clásica en lavado azul medio, apenas desabrochada y llevada con soltura sobre los hombros.

Segundos después, al quitarse el abrigo de denim frente a cámara, revela un segundo conjunto mucho más veraniego y despojado: el mismo vestido lencero deja ver por debajo el escote en pico de una de bikini blanca que aporta contraste luminoso y un guiño playero inmediato.

Muna Pauls con bermudas; y Agustina Cherri con vestido lencero

En paralelo, Muna Pauls propone dos lecturas de su propio equipo de impronta juvenil y relajada. Su primer look se compone de una remera blanca de corte boxy y mangas amplias con tres tiras negras en los hombros, combinada con una bermuda de jean celeste de tiro alto y ruedo deshilachado. El toque de color vibrante llega de la mano de una minibag roja cruzada al cuerpo, mientras que en los pies opta por botas negras de caña media y estética biker que rompen con la liviandad del resto de las piezas.

Su segundo registro en el clip surge del movimiento y los accesorios: al girar y acomodarse frente a cámara, deja ver la espalda de la remera y el calce holgado del denim, jugando con unos anteojos de sol negros de marco envolvente que le dan un aire retro y misterioso a la misma base.

Los looks de Agustina Cherri y Muna Pauls: tendencias que marcan el pulso de la temporada

La dupla confirma que el regreso de la estética de los años noventa continúa vigente en el guardarropa contemporáneo. El vestido slip en tonos tierra —particularmente el marrón oscuro, que desplaza al negro tradicional como el nuevo neutro favorito— se consolida como una pieza comodín capaz de adaptarse tanto al día como a la noche sin esfuerzo. A esto se suma la superposición estratégica de ropa interior o trajes de baño a la vista, un recurso que aporta frescura y naturalidad a las siluetas lenceras.

Por otro lado, el denim reafirma su liderazgo absoluto en dos versiones opuestas pero complementarias: la campera clásica que resuelve cualquier cambio de temperatura y la bermuda de corte recto y bordes sin terminar, una silueta que gana terreno entre las generaciones más jóvenes. El contraste de texturas y estaciones también dice presente a través del calzado pesado combinado con prendas ligeras, una fórmula que equilibra lo femenino con una actitud más rebelde.

Las claves de estilo para replicar la fórmula

El acierto principal de ambos vestuarios radica en la versatilidad y en el manejo inteligente de los básicos. La primera regla que se desprende de estas imágenes es apostar por prendas de líneas simples y colores neutros —blanco, marrón, azul denim y negro— que permitan múltiples combinaciones dentro de una misma valija de viaje.

Madre e hija dan cátedra de estilo desde Miami

La segunda clave pasa por el poder de los accesorios como puntos focales: mientras una cartera pequeña en tono rojo intenso basta para levantar un conjunto monocromático y descontracturado, unas gafas oscuras de diseño geométrico transforman por completo la actitud de una remera deportiva. Finalmente, el uso de capas livianas permite adaptar un mismo equipo a distintos momentos de la jornada con un simple gesto.

Con una sintonía natural que traspasa la pantalla, madre e hija demuestran que la moda funciona mejor cuando acompaña el movimiento real y la personalidad de cada una. Entre risas cómplices y pasos relajados bajo la luz de Miami, Agustina Cherri y Muna Pauls celebran el placer de vestirse sin ataduras, confirmando que el verdadero estilo nace de la autenticidad y del disfrute compartido.