Agustina Cherri y Tomás Vera, puro romance en Italia: las fotos de su escapada

Las postales parecen sacadas de un cuento medieval por su belleza arquitectónica. Y aunque no hay ficción en ellas porque el retrato registra realidad, hablar de “finales felices” sí correspondería a la vida que construyó la popular y querida actriz Agustina Cherri.
Que con familia ensamblada y consolidada en el amor desde hace una década con dos hijos en común (Alba y Bono), viajó a Italia en modo honey moon para inmortalizar nuevos recuerdos. Esta vez, en un viaje a solas con su pareja Tomás Vera al que no le faltaron distintos tours por pequeños pueblos, eternas caminatas, brindis con vistas de ensueño y gastronomía típica gourmet aunque sin dejar de lado las clásicas pizzas napolitanas.
“El calor no nos detuvo. Recorrimos Roma en bicicleta en los mejores lugares, visitamos el Vaticano de noche y nos fuimos en moto a cenar al Trastevere. ¡Un viaje mágico!”, compartió la intérprete -que llevó sus productos beauty siempre a mano en la cartera- en sus primeros días de travesía italiana.
El look fresco de la actriz y empresaria cosmética con el color del verano merece párrafo aparte. Y es que además de lucir un vestido total red ideal para la época de calor europeo, es la actitud para llevarlo, con gafas y visera, lo que terminó de potenciarlo.
Espacios verdes, iglesias, terrazas con vistas panorámicas y menú tradicional “a la italiana”, con constantes baños de mar para apaciguar el calor reinante, también terminaron de sellar una experiencia ideal para la dueña y fundadora de la empresa cosmética “Mundía”.