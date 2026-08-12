Agustina Cherri y Tomás Vera, puro romance en Italia: las fotos de su escapada

Las postales parecen sacadas de un cuento medieval por su belleza arquitectónica. Y aunque no hay ficción en ellas porque el retrato registra realidad, hablar de “finales felices” sí correspondería a la vida que construyó la popular y querida actriz Agustina Cherri.

Agustina Cherri en Italia

Que con familia ensamblada y consolidada en el amor desde hace una década con dos hijos en común (Alba y Bono), viajó a Italia en modo honey moon para inmortalizar nuevos recuerdos. Esta vez, en un viaje a solas con su pareja Tomás Vera al que no le faltaron distintos tours por pequeños pueblos, eternas caminatas, brindis con vistas de ensueño y gastronomía típica gourmet aunque sin dejar de lado las clásicas pizzas napolitanas.

Agustina Cherri deslumbró con su look en Italia

“El calor no nos detuvo. Recorrimos Roma en bicicleta en los mejores lugares, visitamos el Vaticano de noche y nos fuimos en moto a cenar al Trastevere. ¡Un viaje mágico!”, compartió la intérprete -que llevó sus productos beauty siempre a mano en la cartera- en sus primeros días de travesía italiana.

El look fresco de la actriz y empresaria cosmética con el color del verano merece párrafo aparte. Y es que además de lucir un vestido total red ideal para la época de calor europeo, es la actitud para llevarlo, con gafas y visera, lo que terminó de potenciarlo.

Agustina Cherri y Tomás Vera

Espacios verdes, iglesias, terrazas con vistas panorámicas y menú tradicional “a la italiana”, con constantes baños de mar para apaciguar el calor reinante, también terminaron de sellar una experiencia ideal para la dueña y fundadora de la empresa cosmética “Mundía”.