Las vacaciones de Agustina Cherri y su esposo, Tomás Vera, en Italia: problemas para llegar, promo de su negocio y pizza

Agustina Cherri no duda en compartir en sus redes sociales todos los proyectos en la moda y la televisión que tiene, mientras impone tendencia con su nuevo negocio de cuidado de piel, Mundía. Sin embargo, lejos de las cámaras y rsguardándose de la mirada externa, la artista consolidó una hermosa historia de amor con el músico Tomás Vera. Tras más de una década de relación y la llegada de sus hijos en común, Alba y Bono, la pareja se mantiene como uno de los vínculos más estables del ambiente artístico.

Si bien el romance se muestra en todo momento, sobre todo en postales que remarcan su acompañamiento en proyectos, una especie de "luna de miel" les permitió volverse "novios" una vez más. En los primeros días de agosto, ambos decidieron armar las valijas y tomarse unas merecidas vacaciones en Italia para disfrutar de un tiempo a solas y desconectarse de la rutina. Desde problemas para llegar, promo de su negocio y mucha pizza, la pareja hizo una bitácora en redes sociales de las primeras impresiones que se llevaron.

Las vacaciones de Agustina Cherri y su esposo en Italia: Día 3

Las vacaciones de Agustina Cherri y su esposo en Italia: Día 1

Las vacaciones de Agustina Cherri y su esposo, Tomás Vera, en Italia se volvieron una de las bitácoras más vistas de las redes sociales, luego de que la actriz decidiera documentar todo a través de diferentes blogs, que comparte en cada uno de sus días. La esperada travesía europea comenzó con una jornada cargada de contratiempos climáticos que alteraron los planes iniciales del itinerario. El vuelo sufrió severas demoras debido a un fuerte temporal, lo que provocó que el arribo al continente se concretara recién durante la tarde noche.

Con la notable diferencia horaria y la rápida caída del sol, los viajeros tuvieron que reconfigurar su agenda de inmediato para no perder la jornada. Tras registrarse en el hotel y tomar un reparador baño para quitarse el cansancio del viaje, decidieron aprovechar al máximo las horas restantes, alquilaron una moto y se trasladaron rápidamente hacia el emblemático y bohemio barrio de Trastevere, donde disfrutaron de una cena inolvidable.

Aprovechando la agilidad y la tranquilidad de la medianoche, la pareja realizó un recorrido único al visitar el Vaticano de noche, una travesía alternativa y mágica que esquivó por completo las grandes masas de turistas. Contemplar la imponente Plaza de San Pedro y la basílica completamente iluminadas bajo las estrellas se convirtió en una de las experiencias más bellas del viaje, la cual la propia actriz recomendó a sus seguidores. Luego de capturar postales nocturnas que quedarán guardadas para siempre en el recuerdo de su relación, ambos regresaron felices al hotel para descansar y reponer fuerzas para las exigentes jornadas que les esperaban.

Las vacaciones de Agustina Cherri y su esposo en Italia: Día 2

Al día siguiente, las vacaciones de Agustina Cherri y su esposo, Tomás Vera, en Italia continuaron de la mejor manera, y conectándose de lleno con lo autóctono de la ciudad europea. El inicio de la mañana estuvo marcado por las intensas temperaturas del verano, pero el agobiante calor no los detuvo en absoluto en su afán por descubrir cada secreto arquitectónico de la capital. Equipados con ropa fresca, protección solar y una constante hidratación, los enamorados optaron por una alternativa ecológica, activa y muy divertida para sus traslados: recorrer Roma en bicicleta.

Pedaleando con entusiasmo bajo el radiante sol italiano, la pareja dedicó la jornada completa a ir visitando los mejores lugares históricos, arqueológicos y culturales que la emblemática urbe de las siete colinas tiene para ofrecer. Desde los monumentos más imponentes de la antigüedad clásica hasta las fuentes barrocas escondidas en pintorescas plazas, cada parada sirvió de escenario ideal para registrar su romántica escapada. La vibrante travesía sobre dos ruedas combinó a la perfección el ejercicio físico, la complicidad del matrimonio y una profunda inmersión en la riqueza histórica de Italia .

En todo momento, y en sus historias de Instagram, Agustina Cherri no desaprovechó la ocasión para publicitar su marca de cuidado de piel, Mundía, en la ciudad donde promocionó su negocio. En el tercer día, la pareja se sumergió en una experiencia más turística gastronómica, y la actriz decidió compartirlo a través de postales que marcaron almuerzos y cenas de ensueño, frente a grandes paisajes de lujo, dejando en claro que el viaje recién empieza.

A.E