Alaia Mac Allister es una de las bebés de celebridades más observadas por todos, por su ternura y carisma. Sus padres, Ailén Cova y Alexis Mac Allister, no dudan en mostrar la intimidad de su hogar y las risas que aparecen gracias a todos los pasos que da su hija. Sin embargo, intentan mantener sus trabajos y pasiones como centro de escena. En las últimas horas, la influencer quiso apostar a su faceta fashionista, pero Alaia se robó la atención de ella y de los usuarios de las redes sociales.

Ailén Cova, Alaia Mac Allister

Ailén Cova quiso mostrar su faceta fashionista y Alaia se robó la atención: "Ser mamá"

Ailén Cova siempre marcó su amor por la industria fashionista, y lo impulsa en sus constantes posteos en redes sociales. Marcando siempre una apuesta por el total black, ella se roba la atención de los expertos de la moda, demostrando sus conocimientos por las tendencias y los looks comfy y minimalistas. Es por eso que, en sus historias de Instagram, busca encontrar sus momentos para desplegar sus nuevos favoritos. Pero el ser mamá le quitó la atención, y la puso en una divertida situación con su bebé.

Alaia sabe cómo llamar la atención de la influencer y de los usuarios de las redes sociales. Es así como provocó las risas de todos, cuando no le permitió a Cova hacer su despliegue de moda. En sus historias de Instagram, Ailén se encontraba en su vestidor, mostrando su look canchero y urbano total black. Pero, cuando se dio vuelta, la bebé la miraba con atención y comenzó a reirse. "Ser mamá be like", escribió la influencer, en modo de broma. Seguido a esto, decidió incluirla en su sesión fashion, pero la niña tenía otras intenciones. Pensando como lo haría la beba, expresó: "Basta de fotos y dame teti", provocando la ternura y diversión de sus seguidores.

El vestidor fashionista y minimalista de Ailén Cova

Por primera vez, Ailén Cova decidió abrir las puertas a la intimidad de su hogar y mostró su lugar más fashionista: su especial vestidor. El mismo es una habitación de gran tamaño total white, que se caracteriza por el minimalismo de los muebles para hacer llamar la atención a las prendas.

Allí, ella tiene un espejo de gran tamaño, donde puede filmarse y hacer contenido para Instagram, además de probarse y elegir sus mejores looks. En el centro, deja un par de sillones elegantes, para ayudarse con los zapatos y que su hija se encuentre cómoda mientras se prepara. Las prendas de lujo y exclusivas marcas las guarda en dos armarios diferentes, que se encuentran sin puertas para elegir mejor. Sin embargo, lo que llamó la atención es la colección de carteras y calzado de grandes marcas europeas, que se robaron la atención de todos.

Ailén Cova quiso mostrar su faceta fashionista y Alaia se robó la atención

Ailén Cova es una de las influencers fashionistas, que acompañan su pasión por la moda con conocimientos que adquirió en la universidad. Ella no duda en explotar sus redes sociales de diferentes apuestas de looks, encontrándose siempre dentro del total black o los colores oscuros. Sin embargo, al convertirse en mamá de Alaia, su atención también aparece en su beba. Si bien la pequeña la sigue a todos lados, también provoca divertidos momentos que la hacen salir de su faceta fashionista.

A.E