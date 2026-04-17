Ale Sergi dejó una de esas frases que, aun dichas al pasar, terminan abriendo una reflexión más amplia sobre el cuerpo, la edad y la forma en que cambia la energía con los años. En su paso por Vuelta y media, el ciclo de Urbana Play que conduce Sebastián Wainraich, el cantante se corrió por un momento del tono relajado de la charla para poner en palabras una inquietud muy concreta: la curiosidad por saber cómo se siente habitar otro cuerpo, y también por volver, aunque sea por un instante, al suyo de hace 30 años.

Ale Sergi y una reflexión sobre el cuerpo que también remite a toda su carrera

A lo largo de su trayectoria, Ale Sergi no se vinculó con la música solo desde la voz. Empezó a formarse de muy chico, estudió canto en la adolescencia y después sumó la guitarra y la composición. Con Miranda!, además, ese recorrido tomó una forma muy visible arriba del escenario: el movimiento, el baile y una presencia escénica fuerte pasaron a ser parte central de su sello.

Ale Sergi

“Me gustaría poder transportarme al cuerpo de otro y ver cómo se siente, y decir cómo sentía mi cuerpo hace 30 años”, dijo al aire, y fue una manera bastante directa de poner en palabras algo reconocible: que el cuerpo cambia, que la energía no es la misma y que hay sensaciones de otra etapa que cuesta recuperar. En su caso, además, no se trata solo de una sensación personal. Durante años sostuvo shows de alta intensidad, con canciones que exigen no solo afinar y cantar, sino también no quedarse quieto y mantener una energía muy particular frente al público. Eso hace que la comparación entre el cuerpo de antes y el de ahora tenga otro sentido.

Ale Sergi habló del cansancio, la juventud y una energía que extraña

Ese eje apareció todavía más claro cuando Sebastián Wainraich le preguntó directamente qué le dolía hoy. Ale respondió primero con humor, fiel a su estilo: “El alma, no, mentira”. Pero enseguida llevó la conversación a un terreno más honesto. Aclaró que no le duele nada en particular, aunque sí siente el cuerpo “más duro” que antes. Según explicó, hubo un tiempo en que saltaba, bailaba y corría con otra facilidad, mientras que ahora se cansa más.

No lo dijo con tono derrotado, al contrario: lo planteó como una observación sobre el paso del tiempo y sobre esa vitalidad difícil de reemplazar que suele estar asociada a la juventud. “Cuando estás así, joven y tenés esa pasión, ese fuego, ojalá que no se vaya nunca”, resumió Ale Sergi. Y en esa frase quedó condensada una manera sencilla de hablar de algo muy reconocible: cómo cambia el cuerpo y cuánto se extraña a veces la energía de otras épocas.