Alejandra Maglietti celebró el primer año de su hijo Manu: "Llegaste a dar vuelta mi vida"

Este martes 11 de abril, Alejandra Maglietti vivió un momento muy especial en su vida personal: el primer cumpleaños de su hijo Manuel. La panelista de BTV compartió la emotiva celebración a través de sus redes sociales, donde rápidamente sus seguidores se conmovieron con las imágenes y palabras dedicadas a su pequeño.

Alejandra Maglietti festejó el primer año de su hijo Manu en redes sociales

El 11 de agosto de 2025 marcó un momento especial para Alejandra Maglietti, quien dio la bienvenida a su primer hijo, Manuel, fruto de su relación con Juan Manuel, un abogado y empresario dedicado a la industria de envases plásticos.

La feliz noticia fue compartida en el programa "Bendita", donde sus colegas le brindaron felicitaciones con cálidos aplausos y mostraron por primera vez una imagen del recién nacido, que llegó al mundo pesando 4.200 kilos. La llegada de Manu fue por medio de una cesárea programada, y desde entonces, Maglietti ha hablado abiertamente sobre cómo esta experiencia ha cambiado su vida.

Alejandra Maglietti con su hijo Manu

Desde aquel recordado anuncio en televisión, la abogada no dudó en celebrar el primer año de su hijo Manu compartiendo un posteo de Instagram con sus seguidores, que siempre la acompañaron y acompañan en todos los pasos que da en su vida.

En este sentido, Alejandra Maglietti compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde mostró varias escenas del crecimiento de Manuel durante su primer año de vida. Se pueden ver momentos cotidianos y tiernos: desde el bebé abrazado a su madre, pasando por su hora del baño, hasta divertidas instancias jugando en hamacas, con juguetes y pinturas. Cada imagen refleja la alegría y el amor que inundan el día a día de esta mamá primeriza.

Las tiernas palabras que Alejandra Maglietti le dedicó a su hijo Manu

Alejandra Maglietti acompañó el video con unas palabras cargadas de emoción y gratitud. “Hoy cumple años el amor de mi vida, Manu. Todavía no puedo creer que ya pasó un año desde que llegaste a dar vuelta mi vida ¡gracias por hacerme mamá! Todos los días le doy gracias a Dios por que te mandó conmigo. ¡Te amo infinito bebé! ”. El posteo estuvo acompañado por emojis de corazón rojo y símbolo del infinito.

Alejandra Maglietti con su hijo Manu

Además, la publicación rápidamente recibió una ola de mensajes y comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitar y celebrar junto a ella este acontecimiento tan importante. Entre las reacciones más destacadas se leían frases como: “¡Precioso bebé! ¡Feliz cumple bello Manu tu linda sonrisa nos ilumina todos días, tu mamá una Diosa total.Felicidades familia. Bendiciones”, “Feliz primer añito. Ya un año increíble” y “Feliz cumple bebé hermoso y también felicidades para ti como mamá”.

La respuesta de la comunidad virtual de Alejandra demuestra el cariño y apoyo que ha recibido en este nuevo capítulo personal. Muchos valoran la naturalidad con la que Maglietti comparte este tipo de momentos íntimos, mostrando una faceta distinta a la que suele verse en televisión.

Posteo de Alejandra Maglietti celebrando el primer años de su hijo Manu

El primer año de Manuel, marca un hito fundamental en la vida de Alejandra Maglietti. La panelista ha sabido llevar la maternidad con mucho amor y compromiso. Sus publicaciones reflejan la importancia que tiene para ella la familia, aspectos comparten protagonismo junto a su carrera profesional.