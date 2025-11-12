Rodolfo D’Onofrio se sinceró sobre Zulemita Menem y su decisión de vivir separados: “Es un noviazgo eterno esto”

A los 78 años, Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate, atraviesa un gran momento sentimental junto a Zulemita Menem, con quien mantiene una sólida relación desde hace cinco años. Aunque siempre se mostró reservado respecto a su vida privada, esta vez decidió abrir su corazón y compartir detalles sobre cómo comenzó la historia con la hija del recordado expresidente Carlos Menem.

Rodolfo D’Onofrio reveló detalles de su relación con Zulemita Menem

En una entrevista para Infobae, Rodolfo D’Onofrio recordó con humor y ternura el día en que el destino los cruzó. “Fue un accidente lindo”, definió sobre aquel primer encuentro que tuvo lugar un 25 de mayo, día patrio y aniversario del club River Plate. “Venía de jugar al golf, no pensaba pasar por River, pero me llamaron para inaugurar un mural sobre Figueroa Alcorta. Cuando llegué, me dijeron: ‘Esto es de Zulemita’. Yo no la había visto nunca”, contó.

Rodolfo D’Onofrio y Zulemita Menem

Entre risas, relató que el flechazo se dio a partir de una divertida confusión. “Le agradecí por permitirnos hacer el mural y cuando la saludo me dice: ‘Tenemos un primer problema. Vos dijiste que es para toda la vida, pero el gerente me dijo que era por tres meses’. Así arrancamos”, recordó con una sonrisa.

Con el tiempo, la relación se consolidó y D’Onofrio no oculta su profunda admiración por Zulemita. “Tiene una gran personalidad, es una madraza, una hija ejemplar y una mujer que siempre luchó por la memoria de su padre. Es inteligente, trabajadora y dulce. La admiro muchísimo”, destacó.

Consultado por la diferencia de edad —él tiene 78 y ella 54—, el exdirigente deportivo la toma con humor. “Ella me dice: ‘Vos tenés que ir de rodillas a Luján, ¡mirá la mujer que tenés!’. Y yo le respondo: ‘Sí, pero vos tenés una Ferrari de colección’”, bromeó entre carcajadas, dejando entrever la chispa y el compañerismo que los une.

Sobre lo que enamoró a la hija de Carlos, el exdirigente de River prefirió mantener la discreción, aunque reconoció que existe entre ellos un vínculo de respeto y admiración mutua. “Tenemos una buena relación, convivimos muy bien la vida”, aseguró.

Finalmente, Rodolfo D’Onofrio explicó por qué con Zulemita Menem decidieron no compartir la misma casa: “Ella vive con sus hijos y yo vivo solo. Es un noviazgo eterno. Me llevo bárbaro con su familia, y este equilibrio hace que todo sea más lindo y más llevadero”.

F.A