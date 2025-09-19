De negro y con clásicos: Allegra e Indiana Cubero deslumbraron con looks cancheros y con prendas comodines

Nicole Neumann pasa mucho tiempo con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero. Su buena relación y complicidad las hace compartir todo tipo de actividades. En las últimas horas, la modelo asistió a un evento de moda junto a las adolescentes y sus looks cautivaron a sus miles de seguidores.

Allegra e Indiana Cubero armaron looks sofisticados con prendas básicas

Anoche en Galerías Pacífico se llevó a cabo un desfile de importantes marcas, que mostraban las últimas tendencias, y Nicole Neumann estuvo allí con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero. La modelo optó por llevar un conjunto sastrero en color rojo coral compuesto por un blazer y un pantalón recto.

Para acompañar su estilismo, le agregó un top blanco que se destacó por su pequeño corte geométrico en el centro del busto. Como calzado, la empresaria cosmética eligió unos mules con punta triangular y diseño animal print, un detalle trendy que sumó personalidad a su look.

Nicole Neumann

Durante el evento súper chic que disfrutaron juntas, Nicole Neumann mostró que se tomaron fotos, charlaron y compartieron una salida inolvidable. Asimismo, aprovecharon uno de los breaks del desfile para acercarse a una conocida cafetería y tomar una infusión. A través de su red social, publicó las postales que se sacaron y demostró la excelente relación que tiene con sus hijas.

Nicole Neumann y sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

Desde sus respectivas cuentas de Instagram, Allegra e Indiana también dejaron ver los looks que eligieron para este momento fashionista. Allegra apostó a prendas básicas para armar un atuendo sofisticado y total black. Se trata de un top y un mini short que acompañó con un blazer largo y overzise con solapas bien marcadas. En los pies, la joven llevó sandalias con tiras y punta cuadrada. Además, sumó accesorios claves: bandolera negra, collar con dije brillante en plateado y pulsera minimalista.

Allegra Cubero

Indiana Cubero, por su parte, se animó a las tendencias y a incorporar mix de estilos. La adolescente lució un top negro, que dejó ver su abdomen, un blazer corto en la misma tonalidad y el denim que causa furor este 2025: pantalón wide leg en color celeste con efecto degastado en el frente y roturas. Para elevar su vestimenta trendy, súper chic y con guiños urbanos, agregó un cinto con hebilla plateada y una cartera de cuero con apliques metálicos.

Como calzado, Indiana eligió unas sandalias bajas que hizo juego con el tono que predominó su look. Para brindarle más frescura a sus prendas, se inclinó por un peinado semirecogido con cola tirante hacia atrás y un make up natural pero luminoso que resaltaron sus rasgos.

Indiana Cubero

De esta manera, de negro y con clásicos, Allegra e Indiana Cubero deslumbraron con looks cancheros y con prendas comodines durante un desfile que se realizó en un conocido shopping de la Ciudad, en el que asistieron acompañadas de su madre Nicole Neumann y su hermana Sienna.