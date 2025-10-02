El alocado viaje de Carla Peterson por España: tragos, foto con Leo DiCaprio y un regalo de Pedro Almodóvar

Carla Peterson vivió una experiencia singular durante su paso por España, en la que coincidieron momentos de relax, moda y cine. Entre brindis, encuentros y recorridas, se sacó fotos con Leo DiCaprio y recibió un increíble regalo de Pedro Almodóvar, sumando postales que reflejan el espíritu de su viaje.

Las increíbles fotos del viaje de Carla Peterson a España

En las últimas horas, la reconocida actriz compartió una serie de fotos en sus redes sociales que muestran algunos de los momentos más destacados de su viaje. En una grabación, se la puede ver en el living del hotel luciendo un increíble traje de dos piezas mientras gira para mostrar todo su look.

El atuendo de Carla Peterson estaba compuesto por un conjunto de dos piezas en color blanco, un blazer entallado con bolsillos de tapa y un pantalón recto de lino, de pierna ancha, con pequeños bordados que aportan movimiento. Completó su elección con un collar de perlas cortas y unos lentes de sol grandes en negro, que fueron ideales para compartir tragos bajo el sol de España.

Otra imagen la muestra en la cama de su habitación de hotel, con una revista en las manos cuya portada tiene una imagen de Leonardo DiCaprio. En el hotel. Presentando 27 NOCHES. Estreno 17 de octubre. En Netflix”, escribió en el posteo de su cuenta de Instagram.

Pero uno de los momentos más comentados fue el encuentro con Pedro Almodóvar. La artista compartió una imagen junto al director español, tomada en el marco del Festival de San Sebastián. En la publicación, expresó su aprecio por él y definió la foto como un regalo, destacando el valor simbólico del encuentro. “Regalo que me traje desde San Sebastián. Pedro Almodóvar y yo. Soñando chica Almodóvar”, escribió en sus redes.

El viaje incluyó también salidas nocturnas, brindis y recorridos por distintos rincones de España. Aunque no se detallaron los lugares específicos, las imágenes transmiten una distendida, con tragos en mano y esperando por el estreno de una nueva producción de Carla Peterson, en escenas que combinan moda, cine y descanso.

