Benjamín Vicuña fulminó a la China Suárez: “Lo del ‘papá del año’ sé de dónde viene”

La guerra mediática y legal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez pareciera no tener final. Desde que ella anunció que se mudaría a Turquía, y él comenzó con los impedimentos para que se llevara a los hijos que tienen en común, la relación entre ambos cambió y utilizan los medios de comunicaciones para apuntar contra el otro, con sus distintas versiones. En los últimos días, el actor dio una exclusiva entrevista a un medio internacional, donde se sinceró al respecto y volvió a criticar las actitudes de la actriz.

Benjamín Vicuña, China Suárez y sus hijos

Los dichos de Benjamín Vicuña contra la China Suárez: “Lo del ‘papá del año’ sé de dónde viene”

Benjamín Vicuña volvió a apuntar contra la China Suárez, mientras ella disfruta de su nueva vida en Turquía. Durante las últimas semanas, la actriz y sus hijos, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, vivieron días increíbles entre la cultura euroasiática. Sin embargo, las vacaciones se terminan para los dos menores, quieren retomarán sus clases en la Argentina, al momento de su regreso. Esta discusión es la que viene encendiendo una llama de pelea entre ambos actores, que pareciera que no va a terminar.

Benjamín Vicuña, China Suárez y sus hijos

En este contexto, Vicuña habló para Velvet, una revista extranjera, donde apuntó contra su expareja por los diversos cruces que tuvieron. “Es lamentable lo que está pasando. Con ella estando separados, tuvimos durante años un arreglo armónico. Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños”, expresó. De esta manera, volvió a apuntar contra el comunicado que la China lanzó en su contra. “Lo del ‘papá del año’ sé de dónde viene, fue solo alimento para las redes sociales. De ahí vino y ahí muere. Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, se despachó.

Estos dichos, lo leyeron en Intrusos (América), y Rodrigo Lussich explicó: “Él está tan furioso con ella, le dijo tantas pestes que él no la va a perdonar nunca”. Muchos aseguraron que, además, el actor estaría en contra del vínculo que sus hijos formaron con Mauro Icardi, ya que no confía en sus actitudes. Paula Varela comentó: “Obviamente que está muy enojado. Lo que me dicen es que está dolido con esta situación, que la verdad que Icardi no le da mucha tranquilidad a él”.

De esta manera, Benjamín Vicuña demostró que la guerra contra la China Suárez está lejos de terminar. Según expusieron los panelistas del programa, la organización entre ambos se basa en constantes negociaciones, sin llegar a acuerdos en común para el largo plazo. Es por eso que, tanto los usuarios como los medios de comunicación, detectaron que era solo el comienzo de una polémica, que con el tiempo seguirá en aumento.

A.E