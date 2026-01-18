Así fue el casamiento de Jimena Monteverde con Mariano Monteverde "el único hombre de su vida"

Jimena Monteverde es una de las cocineras más queridas de la televisión argentina. Su carrera en los medios tomó impulso cuando cobró popularidad como participante del Bailando Por Un Sueño, certamen que la llevó a que abra paso a su vida privada. Fue en ese entonces en el que la especialista en gastronomía, de 52 años, reveló que se casó con un hombre quince años mayor que ella y amigo de su padre.

Jimena Monteverde, una historia de amor que venció obstáculos

La historia de amor entre Jimena Monteverde y Mariano nació en 1991, cuando iniciaron un noviazgo que, dos años después, se transformó en matrimonio. Hace unos años, para su boda de plata, la pareja asistió a LAM (aquel entonces emitido por el eltrece), conducido por Ángel de Brito. Entre recuerdos desordenados, risas y confesiones sin filtro, el matrimonio recordó los inicios de su romance.

Jimena Monteverde y su marido | Instagram

Casados hace casi 33 años y con “dos, tres” más de noviazgo, ninguno de los dos parece ser bueno para las fechas, los nombres ni los cumpleaños. Sin embargo, cuando se trata de lo importante, la memoria de Mariano comienza a sacar a la luz los recuerdos más significativos.

El casamiento fue celebrado el 5 de febrero de 1993, en Pilar, el mismo lugar donde hoy viven y que en aquel entonces era puro campo. Nada de countries ni barrios cerrados, solo tierra y calor. “Hacían 50 grados a la sombra”, afirmó la chef. Se casaron al mediodía, él tenía 35 años y ella apenas 20. Ella estaba embarazada de Victorio, su primer hijo, y la decisión de contraer matrimonio estuvo enmarcada en un contexto donde los prejuicios sociales y la mirada pública señalaba con el dedo. No era una época sencilla para los amores fuera de lo convencional.

Jimena Monteverde y su marido | Instagram

Jimena Monteverde y Mariano: un amor que atravesó en tiempos de prejuicios

Mariano venía de una separación y, en esos años, eso no era un dato menor. “No tenía buena prensa”, admitió. El prejuicio era algo del que no podía escapar: el hombre separado era señalado y condenada. Por esta razón, conquistar a Jimena Monteverde no fue fácil, aunque el destino jugó a su favor. Los suegros, especialmente Daniel, el padre de la mediática cocinera fueron un apoyo clave.

El papá de Jimena conoció al empresario en un vivero, lugar donde trabajaba. Según sus propias palabras se trató de un amor a primera vista, aunque con algunos detalles ocultos. El hombre admitió ante la escucha atenta del presentador del programa de espectáculos que tuvo que mentir con la edad para lograr captar la atención de su amada. “Me quité varios años de encima para no espantarla”. La verdad salió a la luz gracias a un “empleado del destino”, como lo llama entre risas.

Jimena Monteverde y su marido | Instagram

No obstante, este era el único obstáculo al que se enfrentaban ya que él no tenía hijos y los papeles estaban casi en regla, salvo por los 15 años de diferencia; pero, aun así, siguieron adelante.

Uno de los ejes que abordaron en la charla fueron los celos. Según el marido de Jimena Monteverde, nunca fueron parte del vínculo. “Si yo fuese celoso, me mato”, disparó. Recordó incluso cuando su esposa participó en el Bailando Por Un Sueño donde todos la miraban y él prefería correrse del ruido. “Ella puede hacer lo que quiera”, insistió, aunque admitió “con los años todo se pone un poco más difícil".

Jimena Monteverde y su marido | Instagram

En otra entrevista que tuvo con Hola Argentina, Jimena Monteverde amplió detalles sobre el inicio de su amor con el padre de sus hijos Victorio y Amparo: "A Mariano lo conocí porque papá tenía un vivero en Pilar y hacía los parques y jardines de los polistas de la zona". Acto seguido recordó una divertida anécdota destacando el interés por ponerse en contacto con ella: “Él apareció cuatro veces en el vivero, a lo que mi papá le decía '¡Otra vez vos por acá!'".

Finalmente, cuando visitó a Andy Kusnetzoff en el programa PH: Podemos Hablar, admitió: “Mariano fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Es una elección y yo soy totalmente feliz".

Para la conductora, la presencia de su marido es crucial en su vida: "Ha sido un compañero incondicional y un sostén a lo largo de toda mi carrera. A veces, le da miedo porque soy bastante arriesgada y decidida, pero siempre está a mi lado", concluyó. En la actualidad, a pocos días de cumplir 33 años de aquel tan recordado "¡Sí, quiero!", Jimena Monteverde lleva con orgullo su apellido de casada.

NB