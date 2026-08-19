Así es Andanin, la hija de Guillermo Vilas que nació en Francia y vive en Europa, pero eligió a la Argentina

Andanin, la hija de Guillermo Vilas, nació en París en 2003 y desde sus primeros años vivió entre distintos países, rodeada de una familia multicultural que le transmitió idiomas, costumbres y experiencias diversas. Su infancia estuvo marcada por viajes y aprendizajes que más tarde se reflejaron en su manera de ver el mundo y en la elección de representar a la Argentina en el deporte que la acompañó desde pequeña, el tenis, disciplina que comenzó a practicar a los tres años y que se convirtió en parte de su vida cotidiana.

Viajes, tenis y decisiones personales: La vida de Andanin, la hija de Guillermo Vilas a sus 22 años

Andanin Vilas es hija del legendario tenista, Guillermo Vilas y Phiangphathu Khumueang, creció en un entorno donde la mezcla de culturas y lenguajes era parte de la rutina familiar. Esa diversidad la acompañó en cada etapa de su formación personal y deportiva. Con un recorrido que incluyó distintos países y ciudades, encontró en el tenis una pasión que la llevó a competir desde muy joven y a construir un camino propio, con la decisión de llevar la bandera argentina en sus participaciones internacionales, reflejando un vínculo que se mantuvo firme.

Guillermo Vilas y Phiangphathu Khumueang, Andanin y sus hermanos

La hija mayor del extenista compartió su infancia con sus hermanos Intila, Lalindao y Guillermo Jr. Su nombre, de origen tailandés, significa “la bella mar”, reflejo de la diversidad cultural que caracteriza a su familia. Aunque su crianza se dio en distintos países como República Dominicana, México y Estados Unidos, siempre mantuvo un fuerte vínculo con Argentina. Cuando cumplió 17 años, ofreció una entrevista en el ciclo #ManoAManoTeVe con la periodista Soledad Giménez, donde relató cómo había aprendido español rápidamente.

Según reveló Andanin Vilas, en su casa convivían varios idiomas, desde el inglés y el francés hasta el español y el tailandés. En 2017, vivía en Montecarlo junto a su familia y comenzaba a dar sus primeros pasos en el tenis profesional, disciplina que inicio a los tres años bajo la exigente mirada de su padre. Ese mismo año, se destacaba como una joven promesa del tenis. Había debutado profesionalmente a los 14 años en la etapa clasificatoria del Future de Palmanova, en Mallorca, sobre polvo de ladrillo.

Andanin y Guillermo Vilas

A pesar de no haber logrado avanzar, la experiencia fue clave para su formación. En sus primeros torneos internacionales, había aparecido con la bandera tailandesa, pero rápidamente pidió que se cambiara por la argentina, gesto que destacó su relación con el país. En 2024, con 20 años, seguía viviendo en Montecarlo vinculada al deporte, que vio crecer a Guillermo Vilas, aunque con menor competitividad. Se la veía en entrenamientos y participaciones en torneos menores, como el W15 de Monastir en Túnez, donde registró su última actuación en cancha.

El presente de Andanin, la hija de Guillermo Vilas: De promesa juvenil a una vida equilibrada entre estudios y deporte

Hoy, a los 22 años, Andanin Vilas combina su amor por el tenis con su formación académica en Administración de Empresas. Su presente está marcado un equilibrio entre la disciplina deportiva que la acompañó desde la infancia y los proyectos personales que construye en Europa. Su vida está atravesada por la influencia de su padre, Guillermo Vilas, quien fue su primer entrenador. La joven recordó en varias ocasiones cómo él intentaba que jugara zurda y con revés a una mano, replicando su estilo, aunque terminó teniendo un estilo propio.

Andanin, la hija de Guillermo Vilas

Siendo aún una adolescente, la hija del tenista, relató anécdotas que reflejaban la exigencia familiar. Una vez, jugando en River, su padre le preguntó si estaba cansada o si le dolía algo. Al responder que no, él concluyó que algún día sería número uno. Esa confianza y exigencia marcaron su carácter, que ella misma reconoció como muy parecido al de su padre: fuerte, determinado y exigente. Más allá de los resultados deportivos, supo construir una identidad propia, marcada por las enseñanzas de sus padres.

La vida de Andanin Vilas en Europa, especialmente en Montecarlo, le permitió crecer en un entorno multicultural, pero siempre con la bandera argentina como símbolo de pertenencia. Esa elección, tomada en sus primeros torneos, sigue siendo un rasgo distintivo de su historia. Su recorrido muestra la evolución de una joven que transitó la alta competencia, que vivió la exigencia de llevar un apellido histórico en el tenis y que encontró un camino personal donde el deporte convive con la formación académica y la vida familiar.

Andanin, la hija de Guillermo Vilas

Andanin, la hija de Guillermo Vilas, construyó un recorrido marcado por la diversidad cultural y el deporte, con una infancia que transitó entre distintos países y una juventud vinculada al tenis desde muy temprano. Su elección de representar a la Argentina en los torneos internacionales reforzó un lazo que siempre estuvo presente en su historia personal. A sus 22 años, combina sus estudios en Administración de Empresas con la práctica del tenis, disciplina que mantiene como parte de su vida familiar.

VDV