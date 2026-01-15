Andrea Bursten impuso estilo en Punta del Este con una microbikini en tonos tierra

Andrea Bursten, retorno a sus habituales vacaciones en Punta del Este. La exmodelo, quien debió reconstruir su vida tras el fallecimiento de su pareja, el recordado Federico Ribero, padre de sus hijos, Francesca y Stéfano, mantuvo el ritual de descansar durante el verano en suelo esteño.

Dueña de una figura fit, que mantiene con constante entrenamiento, Andrea Bursten impuso estilo en Manantiales, playa que siempre frecuenta, con una microbikini en tonos tierra y estilo batik.

Divina y sonriente, así pasa sus vacaciones esteñas la exmodelo.

Con qué famosos top comparte sus horas en Punta Andrea Bursten

Quizás para recordar sus veraneos adolescentes, la exmodelo y empresaria elige descansar en playa Bikini, en Manantiales, donde se la vio muy cómoda compartiendo largas tertulias en la arena con su colega María Vázquez, el polista Adolfo Cambiaso, el empresario Hernán Nisenbaum y su mujer Luly Drozdek, entre otras amistades de su generación que frecuentan dicho balneario.

Andrea Bursten elige la playa de la zona de Manantiales y hoy disfruta de su soltería.

“Estoy soltera”, afirma la exmodelo, convencida de que, hoy por hoy, ese ese el estado civil que mejor le sienta. Lo que no varió para nada es la atracción que genera entre sus admiradores gracias a su figura trabajada y a su físico fit, que mantiene con adecuada alimentación y mucha disciplina y dedicación.

Fotos: RS Fotos.