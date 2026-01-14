Matías Alé registró el momento en el que la ola gigante golpeó Mar del Plata: el video del momento

Un momento de absoluta tensión se vivió en la costa bonaerense cuando una ola de gran magnitud sorprendió a quienes disfrutaban de la tarde en Mar del Plata y sus alrededores. El episodio quedó registrado en vivo por Matías Alé, quien se encontraba realizando una salida para televisión desde la playa y terminó siendo testigo directo de una escena inesperada.

Matías Alé en Mar del Plata

Matías Alé estaba acompañado por su notero Jorge “Carna” Crivelli en el programa Alégrate El Verano (Net TV), cuando el mar comenzó a avanzar de manera repentina. Lo que parecía una jornada tranquila se transformó en cuestión de segundos en un momento de alarma, con turistas saliendo del agua y corriendo hacia la costa.

Así fue el tenso momento en la costa bonaerense

Las imágenes que salieron al aire mostraron con claridad cómo la marea comenzó a subir de golpe, sorprendiendo incluso a Matías Alé y al equipo del programa. “Está subiendo la marea”, advirtió Jorge Crivelli mientras intentaba resguardar los equipos técnicos, visiblemente afectado por el avance del agua.

Desde el estudio improvisado en la playa, Matías Alé reaccionó con sorpresa ante la situación y trató de alertar a su compañero: “Subió de repente”, se lo escucha decir, mientras en pantalla se observa a la gente abandonar el mar de manera apresurada. “Estoy mojando ya todos los teléfonos”, lanzó Jorge Crivelli, dejando en evidencia que la situación había superado cualquier planificación previa.

El impacto de Mini Tsunami

Mientras el equipo periodístico que acompañaba a Matías Alé intentaba mantenerse a salvo, en la playa el panorama era similar. Personas que estaban dentro del agua comenzaron a salir rápidamente, otras corrían hacia la avenida más cercana y algunas se ayudaban entre sí para evitar caídas o golpes ante la fuerza del mar.

El fenómeno obligó a interrumpir la salida televisiva y generó una fuerte repercusión en redes, donde muchos usuarios destacaron la crudeza del registro y la manera en la que Matías Alé y su notero quedaron literalmente en medio de la situación. El video se convirtió en uno de los más comentados del día, no solo por lo impactante de las imágenes, sino por haber sido captado en tiempo real.