Inés Estévez: “Dormí en la estación de Retiro porque no tenía para pagar el alquiler”

Para muchos de las personalidades del espectáculo, llegar a ser reconocidos y a poder vivir de su arte no fue tarea sencilla y los llevó a atravesar etapas sumamente difíciles, incluso peligrosas. Este fue el caso de Inés Estévez quien, en una entrevista brindada a Ángel de Brito, para su canal de streaming Bondi Live, habló a corazón abierto de lo que sufrió en los inicios de su carrera como actriz donde se enfrentó a la dura realidad de “sobrevivir a la calle”.

Inés Estévez, una historia de resiliencia

Inés Estévez es oriunda de Dolores, una ciudad ubicada en el interior de Buenos Aires. De muy chica tenía el sueño de ser actriz. Por tal motivo, a temprana edad emprendió el camino de venirse a vivir a Buenos Aires, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación. Sin embargo, no todo era color de rosas ya que desde muy joven se enfrentó a grandes adversidades: una de ellas fue dormir en la calle por falta de recursos económicos.

Inés Estévez | Instagram

Así lo contó en una entrevista que mantuvo con el afamado periodista de espectáculos quien la entrevistó en su programa Ángel Responde. "Dormí en la calle, pero no es que vivía en la calle tipo homeless y que no tenía dónde bañarme”, comenzó diciendo la dramaturga. En esta línea, agregó: “Yo no quería pedir ayuda a mis padres porque no tenían ellos recursos. Ya habían bancado tres hijos que habían estudiado cosas normales”. Entre el orgullo propio y la compasión a sus papás, la intérprete explicó: “Podía comer, viajar, pero no podía alquilar un departamento... No tenía tantos amigos”.

Inés Estévez y el sueño de venir a vivir a la gran ciudad

Para Inés Estévez venir a vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no significó un gran desafío ya que utilizó su instinto de supervivencia. “O sea, acababa de llegar (a la Capital Federal). Dije: ‘¿En qué lugar no corro peligro y no llamo la atención con un bolso así?’”, reveló. Fue en ese momento en el que se le ocurrió la idea de quedarse en la terminal de ómnibus de mediana y larga distancia hasta que encuentre un sustento económico que le permita conseguir un techo. “Dije: ‘Retiro, estación de micros, bares abiertos, podía comer, baños súper completos’. De repente, hacía unos viajes en subte”, afirmó.

Inés Estévez | Instagram

Su estadía en la calle fue corta, de “tres, cuatro días”, ya que no tenía un núcleo de amigos sólidos para quedarse “de prestada en algún lado”. Además, contó cómo fue convivir esporádicamente con personas en situación de calle: “Al lado mío había un croto que dormía en el subte, que iba y volvía...".

Enfrentarse a esta realidad la llevó a darse cuenta de que, ella también compartía ciertas similitudes con ellos. "No sé cómo sobreviví a la calle, me da pena y no quiero que le pase eso a nadie. Había mucho de soledad y de cierto abandono solapado de mis padres. Yo estaba buscando independencia porque había una situación familiar que, si pedía ayuda, debía acatar ciertas normas", confesó en una entrevista brindada a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina en 2018.

La decisión de Inés Estévez de no pedirle ayuda económica a sus padres para poder cumplir su sueño de ser actriz la llevó no sólo a exponerse a los peligros de iniciar de cero una vida lejos de su familia con una maleta repleta de sueños, sino que le brindó herramientas de supervivencia y activó su espíritu de búsqueda. “No me quejo, fue toda una experiencia y mal no me fue”, concluyó ante la escucha atenta de Ángel de Brito quien resumió “Te la rebuscadas”.

NB