Valentín Fresno, el joven bailarín que fue víctima de homofobia por parte de Joe Fernández en el programa de Beto Casella

En las últimas horas, el nombre del bailarín Valentín Fresno cobró gran popularidad luego de que haya sido víctima de comentarios homofóbicos por parte de Joe Fernández en Nadie Nos Para. Tras escuchar los agravios en el programa de Rock & Pop, el joven salió a confrontar al astrólogo resaltando sus esfuerzos y méritos para ser uno de los artistas más destacados del Teatro Colón.

Valentín Fresno realizó su descargo contra Joe Fernández

En la era de la digitalización y las voces amplificadas en las redes sociales, Valentín Fresno no dudó ni un segundo en salir a defenderse de los comentarios homofóbicos en el marco de la polémica dinámica radial del programa de Beto Casella, justificando los dichos de su compañero de equipo, Joe Fernández, quien presuntamente estaba haciendo un “personaje”. En este marco, el joven utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer su descargo. “Me dolió escuchar lo que se dijo, porque no solo me afecta a mí, sino a muchos compañeros que trabajan y se esfuerzan todos los días”, lanzó tajante en un contundente posteo que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Valentín Fresno | Instagram

Respaldado por Julio Bocca y el imponente staff de bailarines que integran el Teatro Colón, el artista exclamó: “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos”. Asimismo, resaltó las cualidades de la disciplina que realiza desde niño: “Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista”.

Valentín Fresno | Instagram

Valentín Fresno, un talento sin fronteras

Valentín es parte del elenco de la obra musical El Cascanueces y es miembro del Ballet Estable del Teatro Colón. Su destreza sobre el histórico escenario y su presencia escénica lo llevaron a ser uno de los exponentes de esta danza clásica. “Es inexplicable lo que se siente en este escenario”, describió en una de las publicaciones que realizó en su perfil de la camarita.

Antes de llegar a su presente actual, el talentoso bailarín formó parte de las obras Carmen y Bodas de Aurora. “Después de tanto trabajo ayer tuve la oportunidad de bailar uno de los pas de deux más hermoso de"Bodas de Aurora", señaló agradeciendo a la productora ISA-TC “que hicieron posible este proyecto”. “Gracias por darme esta oportunidad hermosa”, resaltó con suma felicidad.

Valentín Fresno | Instagram

Dentro de su vasto currículum y pese a su corta edad, Fresno participó de La Conferencia Performática de Macho Varón Masculino en el Festival de Danza Contemporánea. También asistió a la Gala de Ballet de 100 años. Además, sus performances lo llevaron a hacer del arte un espacio de diálogo y concientización.

En esta línea, formó parte de LIV.ERA, la “obra clásica contemporánea que nace como propuesta filantrópica de concientización ambiental y cultural”. De acuerdo con lo explicado en su feed, las presentaciones tenían como intención principal intervenir de lleno “en zonas afectadas por catástrofes climáticas”. “Nos pusimos el corazón por nuestro planeta”, lanzó mientras dejó postales de su arduo trabajo con figuras destacadas de la música clásica.

Mientras el nombre de Valentín Fresno resuena en los medios de comunicación como el joven atacado por Joe Fernández, el artista deja plasmado su talento como una de las figuras más destacadas del staff de bailarines del Ballet del Teatro Colón. “Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudican son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ´putos´. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”, concluyó su posteo donde le respondió sin pelos en la lengua al astrólogo.

NB