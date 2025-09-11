La reacción de Cande Vetrano que enfureció a Andrés Gil: "Está todo mal"

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez no pasó desapercibida para el ambiente artístico, ni mucho menos para la pareja de Andrés Gil y Cande Vetrano ya que el compañero de elenco de la ex esposa del productor de Rocky fue señalado como el presunto tercero en discordia. Pese a que fue él mismo quien salió a desmentir esta información, los rumores de infidelidad ya quedaron instalados.

Durante el estreno de Verano Tripping, Cande fue consultada por la prensa acerca de su vínculo sentimental con el padre de su hijo Pino ya que era la primera vez que la joven se pronunciaba al respecto. “Me siento muy… un escándalo. Mi primer escándalo”, expresó restándole importancia a lo sucedido.

Cande Vetrano, Gimena Accardi y Andrés Gil | Twitter

El gesto de Cande Vetrano que molestó a Andrés Gil

Desde que se desató el rumor de que Andrés Gil y Gimena Accardi habrían tenido un desliz sentimental cuando ambos estaban en pareja, Cande Vetrano había decidido guardar un prudente silencio para proteger su imagen y cuidar la intimidad de su hogar. Sin embargo, en el estreno de Verano Tripping, dirigido por Morena Fernández Quinteros, ambos actores aparecieron juntos por primera vez: mientras la joven se detuvo a hablar con la prensa, Gil decidió mantener distancia y no brindar declaraciones.

“Cande le habló dos palabritas a los periodistas que estaban en el lugar. Obviamente a las apuradas y obviamente incómoda porque ella en todo caso es la supuesta víctima si es que la infidelidad de su pareja con Gime Accardi sucedió, pero pasaron cosas el otro día y sobre todo un dato que te voy a dar”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen en su programa de streaming Mitre Live.

“Cuando Cande intercambia esas palabras con los periodistas, Andrés la dejó sola. Personas que estaban en el evento me dijeron que desde ese momento a ella le cambió el rostro. Como que le molestó la actitud de él de dejarla sola y tirada”, amplió.

Asimismo, el comunicador se animó a sacar conjeturas acerca de este accionar: “Mi información es que está todo bastante mal entre ellos y siguen adelante por su hijo, pero alguien que los conoce me dijo en estos últimos días que, si no tuvieran un hijo, ya estarían separados”.

Las repercusiones de los usuarios respecto a la reacción de Andrés Gil

Por su parte, los usuarios de redes sociales no tardaron en hacer notar este momento de tensión entre Andrés Gil y Cande Vetrano. Uno de los usuarios ironizó sobre la actitud del intérprete: "Qué gran hombre él. Se fue atrás como una laucha, es más que obvio que estuvo con Gimena". Otro cibernauta señaló la falta de apoyo hacia su novia en ese momento: "Andrés se fue y la dejó sola, wtf".

Cande Vetrano y Andrés Gil | Twitter

Fue la misma Lali Espósito que intentó poner paños fríos en el revuelo mediático de Cande Vetrano y Andrés Gil. “A Cande la noté como siempre. Hablamos, por supuesto, porque fue un momento difícil. Soy hermana, familia, y la acompañé porque sé muy bien lo que es que digan cosas que no son. Son dos personas muy tranquilas que la atravesaron como pudieron, pero están bien”, aseguró la cantante durante una reciente entrevista.

NB