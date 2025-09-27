Nicole Neumann lo hizo otra vez: convirtió la vereda en una verdadera pasarela y se llevó todas las miradas con un outfit cargado de estilo. La modelo y jurado de televisión lució un vestido corto con estampa animal print pitón, al que le sumó un saco a juego y un foulard fino al cuello, logrando un total look reptil que destacó por su elegancia y originalidad.

Nicole Neumann arrasó con un vestido corto animal print y las bucaneras más chic de la temporada

El detalle que más llamó la atención fueron sus bucaneras XL en color taupe, un calzado que estiliza la figura y que se convirtió en el complemento ideal para darle fuerza y sofisticación al conjunto.

El animal print volvió con todo esta temporada, y Nicole Neumann demostró que sabe cómo llevarlo con actitud. La clave estuvo en apostar por un conjunto completo en el mismo estampado, equilibrado con accesorios neutros y de líneas simples.

Nicole Neumann arrasó con un vestido corto animal print y las bucaneras más chic de la temporada

El resultado: un outfit audaz, pero perfectamente adaptable a diferentes ocasiones. Como ella misma señaló en redes, puede usarse de día con zapatillas para un estilo más urbano, o de noche con bucaneras para lograr un impacto total.

Nicole Neumann arrasó con un vestido corto animal print y las bucaneras más chic de la temporada

A lo largo de su carrera, Nicole Neumann se consolidó como referente fashionista, y este look no fue la excepción. La elección del print pitón, acompañado de botas XL, refuerza su estilo glamuroso y siempre atento a las tendencias internacionales.

Con este outfit, Nicole Neumann dejó claro que el total look animal print es una apuesta fuerte para quienes buscan destacarse sin miedo a lo osado. Y una vez más, sus seguidoras tomaron nota de la fórmula para replicarla esta temporada.

AM