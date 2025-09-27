domingo 28 de septiembre del 2025
Nicole Neumann arrasó con un vestido corto animal print y las bucaneras más chic de la temporada

La modelo volvió a marcar tendencia con un total look pitón que combinó con botas altas al tono. Un outfit versátil que puede funcionar tanto de día como de noche.

Nicole Neumann lo hizo otra vez: convirtió la vereda en una verdadera pasarela y se llevó todas las miradas con un outfit cargado de estilo. La modelo y jurado de televisión lució un vestido corto con estampa animal print pitón, al que le sumó un saco a juego y un foulard fino al cuello, logrando un total look reptil que destacó por su elegancia y originalidad.

El detalle que más llamó la atención fueron sus bucaneras XL en color taupe, un calzado que estiliza la figura y que se convirtió en el complemento ideal para darle fuerza y sofisticación al conjunto.

El animal print volvió con todo esta temporada, y Nicole Neumann demostró que sabe cómo llevarlo con actitud. La clave estuvo en apostar por un conjunto completo en el mismo estampado, equilibrado con accesorios neutros y de líneas simples.

El resultado: un outfit audaz, pero perfectamente adaptable a diferentes ocasiones. Como ella misma señaló en redes, puede usarse de día con zapatillas para un estilo más urbano, o de noche con bucaneras para lograr un impacto total.

A lo largo de su carrera, Nicole Neumann se consolidó como referente fashionista, y este look no fue la excepción. La elección del print pitón, acompañado de botas XL, refuerza su estilo glamuroso y siempre atento a las tendencias internacionales.

Con este outfit, Nicole Neumann dejó claro que el total look animal print es una apuesta fuerte para quienes buscan destacarse sin miedo a lo osado. Y una vez más, sus seguidoras tomaron nota de la fórmula para replicarla esta temporada.

